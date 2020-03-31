桃園有機蔬菜箱 防疫宅配到府

市長鄭文燦昨天利用防疫會議推銷，表示宅經濟時代來臨，市農會結合3家農產公司讓民眾不出門也能吃到最新鮮蔬菜，團購每箱最多還有130元的優惠。 桃園市長鄭文燦（右）昨利用防疫會議推銷蔬菜箱。記者曾健祐／攝影

鄭文燦說，防疫期間民眾外食減少，外送平台、宅經濟興起，市府整合日燦、立青及御圃等3家有機農產以及桃園市農會，由4單位協議以日燦的平台推出1箱419元的「蔬菜箱」，裡面有6樣蔬菜，採宅配方式配送到家戶消費者手上，一次訂購5箱折扣60元，詳細蔬菜箱訂購資訊可以到日燦的官方網站查詢，民眾在家就能吃到在地、當季最好吃的有機蔬菜。

內含6樣當季蔬菜售價419元 團購最高每箱有130元優惠

農業局表示，全市有機蔬菜種植面積250公頃，約有159戶有機農戶以短期葉菜類為種作，主要供應桃園、雙北地區的市場及量販超市。

這次推出的蔬菜箱以有機蔬菜為主，包含5種葉菜類、1類芽菜類，將以小白菜、黑葉白菜、青松菜、小松菜、青江菜、蘿蔓萵苣、小芥菜、山菠菜、菠菜、福菜、雪菜，以及綠豆芽等隨機出貨，也會視時節推出新菜。

蔬菜箱每箱定價419元，團購5箱以上，每箱可享有60元優惠，一次訂30箱以上，每箱可享130元折價，詳情可洽日燦官網。http://www.dayandday-tw.com/index.php?route=product/search&search=%E8%94%AC%E8%8F%9C%E7%AE%B1