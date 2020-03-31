清明連假桃園八德2公墓易塞 警方報你走這條較不塞車

清明連續假期即將來臨，桃園市政府警察局八德分局為維持轄區交通順暢，將於4月2日至4月5日連假期間，在轄內各重要路口實施交通疏導措施，另外，八德2處公墓行經路段易壅塞，警方提供民眾建議路線，讓民眾能避開車潮、避免塞車之苦。

實施交管的重要路段包括省道台4線、大湳交流道等路段及八德區大安、霄裡等2處公墓。八德警方指出，由於八德區內有兩處墓地，分別是位於興豐路、後庄街口的大安公墓及位在新生、長興路段的宵裡公墓，兩處公墓地段易壅塞，為避免路段車潮過多，警方也給出建議路線。

八德警方表示，往來鶯歌及中壢方向間的用路人可走福德一路->和平路->建國路->新興路->新生路等路段行駛；另要前往宵裡公墓方向的用路人可走宵裡路->龍南路出來可接往中壢及平鎮地區來避開車潮。由於清明連假返鄉車潮、人潮眾多，希望用路人能及早規畫行程路線。

八德警方強調，針對酒駕、闖紅燈、超速、違規停車等違規態樣會持續加強取締。八德警分局分局長陳錦坤則呼籲，清明連假期間大量車潮湧入，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況。