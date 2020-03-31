疫情衝擊營建業缺工 桃市府：持年底有效建照可延緩2年
近年營建產業面臨缺工問題，加上新冠肺炎疫情衝擊，工地普遍找不到人力，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議表示，市府將推動「因應營建相關產業缺工，同意建築工期展延2年」紓困方案，在今年12月底前，持有效建照者，及建築期限自動展延2年，藉此緩解營建產業缺工問題。
鄭文燦說，目前營造業面臨很大的挑戰就是缺工，包括廠房興建、前瞻計畫公共工程及民間營造需求，加上疫情讓人力吃緊，造成很多處工地停擺，市府決定在今年12底前有效的建照，開工後自動展延工期2年。
鄭表示，這可以讓他們有充分時間完成建築，因應缺工問題鬆一口氣，政策發布後會發布要點實施，讓營建缺工問題得到緩解。
桃園市府都發局長盧維屏指出，建築營建產業近年缺工加上疫情影響，市府將其納入桃園市紓困振興方案對象，並將依據建築法、桃園市建築管理自治條例第26條第4、5項規定「因構造特殊、施工困難、工程規模鉅大或其他情形特殊而有增加日數之必要者，本府得酌予增加建築期限。」
盧指出，推動「因應營建相關產業缺工，同意建築工期展延2年」紓困方案，桃園市建造執照及雜項執照於實施日起至今年12月31日期間屬有效者，其建築期限增加2年，不用再另行申請。
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