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苗栗火車站遭投訴防疫當兒戲廣播嘻笑 站方將加強改進

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站遭投訴防疫沒有到位，站方回應會改善。記者范榮達／攝影
苗栗火車站遭投訴防疫沒有到位，站方回應會改善。記者范榮達／攝影

新冠（武漢）肺炎疫情當前，一名高小姐向聯合報系投訴3月30日上午8點多在苗栗火車站防疫不到位，廣播穿插嘻笑聲，讓她不齒傻眼；苗栗火車站長吳俊德回應，因新進員工不熟悉操作，以致播音的行車室外聊天雜音也混入廣播，影響社會觀感，火車站將加強員工訓練改進。

高小姐3月30日上午8點6分在苗栗火車站搭乘台灣鐵路局170次自強號，她投訴說，車站廣播男播音「配合我國防疫政策、自4月1日起進站量測體溫....」，穿插「哈哈」播音，防疫當前應該要謹慎面對，如此播音輕視台鐵旅客，荒腔走板讓人大為光火，此外，播音的音量超過一般分貝，太大聲讓她每次都被嚇到。

她指出，疫情持續延燒，至目前苗栗火車站竟然還沒增設紅外線熱顯儀，監測搭車旅客體溫，可能成為防疫破口的「佛系防疫車站」，民眾搭車怎安心？希望苗栗火車站案例可作為鐵路局各車站員工行前教育訓練檢討。

吳俊德表示，鐵路局「局長信箱」也接到反映，3月30日就要求苗栗火車站，站方規畫馬上加強員工訓練，高小姐反映的播音問題，當時是新進員工第1次進入行車室廣播，他沒有關門，也未制止門外聊天的聲音，笑聲傳進麥克風，連同防疫一起播音出去，造成觀感不好，此外，廣播的音量已調小改善。

至於紅外線熱顯儀還在採購，苗栗火車站4月1日起將派員測量額溫，超過攝氏37.5度，或沒有戴口罩，都不准進站搭乘，另，無人站的苗栗市南勢火車站將於4月10日開始量測體溫，苗栗火車站人手不足，急徵防疫天使，時薪158元，一天工作6個小時，洽詢電話037-260031。

火車站 疫情

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