鐵路地下化中壢站、機捷A23站共構大型商圈嶄新風貌
桃園市議員彭俊豪指出，鐵路地下化以後中壢前站原本有規畫4號出口，但最近他和民眾發現規畫設計案4號出口不見了，經反映後，立法委員趙正宇服務處張找來交通部鐵路局，彭俊豪請來捷工局、養工處等單位說明會，確認是中央和地方資訊不同步問題，確定有4號出口，未來遊客來到中壢，可直接走四號出口抵達站前商圈，不只便利旅客，也活絡商圈經濟。
桃園市政府捷運工程局表示，桃園鐵路地下化後的中壢車站，規畫與機場捷運A23站共構，除了現在的臺鐵中壢站和機捷A23站出入口外，市政府將利用目前車站前圓環及道路用地，變更規畫為廣場設置出入口（4號），未來旅客可以從中壢車站穿堂經由人行通道前往車站周邊商圈，人行空間更加舒適便利，也方便旅客進出車站。
捷工局說明，桃園鐵路地下化計畫可行性研究於106年7月奉行政院核定，由交通部鐵道局接續辦理綜合規畫並成立溝通平台，定期針對都市計畫、用地、交通等議題溝通討論。為了推動鐵路地下化，中壢車站採用「鐵路在上、機捷在下」的共構原則，協調鐵道局將機場捷運A23站降挖5.7公尺，站前横渡線降挖3.2公尺。
未來地下化之後車站周邊都市發展一併重新檢討規畫，內容包括機場捷運橫渡線，以及中壢站前明挖覆蓋隧道留下的上方空間不回填，興建地下人行通道，預留16處可拆除式牆版，供未來周邊連通出入口使用。
將中壢車站前圓環及道路用地變更為廣場用地並設置出入口，旅客可藉由站前中平商圈廣場，進入地下人行通道搭乘火車及捷運，方便旅客進出車站；台鐵中壢站3出入口加上站前廣場出入口，前站進出民眾將有四處出入口使用。
中壢後站也規畫機場捷運A23站2個處出入口，在共構規畫下，後站民眾可由此出入口搭乘機場捷運或臺鐵，連通前站的中平商圈，串連前後站商業活動。
107年9月15日機場捷運A23站動工時，同步啟動鐵路地下化先導工程，包括中壢臨時後站遷移」前已完成車站結構體，新設跨站天橋已完成鋼構組立、A23站體調降目前正施做連續壁，其中像中壢臨時後站及新設跨站天橋預計在今年9月啟用，中壢後站民眾將有一個嶄新又有無障礙設施的臨時車站可使用。
捷運工程局陳文德局長強調，目前中壢車站的站前廣場已納入都市計畫變更中，也預留出入口連通機制，為了讓車站周邊的人行動線更人本，未來也要透過都市更新方式，銜接中正路下方的人行通道與車站及商圈，鐵路地下化之後，前後站的隔閡將消除，形成以車站為中心的大型商圈聚落，為中壢車站帶來嶄新的風貌。
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