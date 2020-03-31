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影／地毯式篩檢Ｃ肝 經典小鎮苑裡要去除「汙名」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
肝基會今年2月起提供苑裡鎮3000個免費肝篩名額，現已再追加1000個名額。記者胡蓬生／攝影
肝基會今年2月起提供苑裡鎮3000個免費肝篩名額，現已再追加1000個名額。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣苑裡鎮是全國Ｃ肝盛行率最高的平地鄉鎮市，今年2月起在肝病防治學術基金會協助下，當地7個里免費肝炎篩檢3000人，陽性率仍高達11.2％，苗栗縣衛生局再向肝基會爭取到1000個免費名額，呼籲鄉親踴躍參與篩檢，苑裡鎮長劉秋東強調苑裡是全國十大經典小鎮之首，卻被Ｃ肝「汙名化」，感謝相關單位協助，盼早日去除Ｃ肝盛行率第一的汙名。

苑裡鎮Ｃ肝陽性比率偏高，過去篩檢調查結果至少有10個里在20％左右，甚至到30％，在全台368個鄉鎮市區中，苑裡被列為風險層級最高的5個鄉鎮之一，去年縣府及肝病防治學術基金會合作，投注更多資源在苑裡進行肝炎篩檢及治療。

衛生局指出，今年2月針對苑裡鎮「內區」的山腳、玉田、社苓、南勢、石鎮、山柑、蕉埔等7個高陽性率的村里免費篩檢3000人，結果顯示Ｃ肝陽性有336人，陽性比率仍高達11.2％，縣衛生局因此再向肝基會爭取1000個免費篩檢名額，希望在4月20日完成，鼓勵20歲以上設籍或居住苑裡的鎮民把握機會參加，10人以上可組團向苑裡李綜合醫院報名。

衛生局保健科長指出，Ｃ肝治療以前使用干擾素針劑，副作用大且費用高，目前Ｃ肝健保口服新藥改善許多，費用也降為20萬元，療程篩檢符合應治療者都由健保給付，肝基會並協助就醫及交通補助，一個療程約8到12周，治癒率逾98％；此外，Ｃ肝篩檢如果自費至少7000元，民眾請保握免費篩檢機會，重視自身健康維護。

苗栗縣衛生局、肝基會及苑裡李綜合醫院上午在縣府辦記者會宣導，縣長徐耀昌感謝肝基會連續6年對苗栗縣民提供免費肝炎篩檢，並感謝泉順公司公益贊助平安祈福米，呼籲民眾如驗出Ｂ、Ｃ肝炎，務必至醫療院所接受進一步評估及治療，遠離肝癌及肝病威脅。

肝基會總監黃婉瓊指出，衛生福利部盼2025年消滅Ｃ肝，比全球目標還早5年，目前全國Ｃ肝篩檢治療以苗栗縣做得最好，今年再追加1000個免費篩檢也已完成700多人，去年苗栗縣的治療率達93％，成果十分驚人，今年篩檢採「地毯式」，4000個完成後，將再針對石鎮里未篩檢的166人「逐戶」推動篩檢，達成全里的篩檢完治工作，將在7月世界肝炎日向全國推介並展現成果。

苗栗縣苑裡鎮各里今年Ｃ肝篩檢陽性比率表。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮各里今年Ｃ肝篩檢陽性比率表。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦Ｃ型肝炎篩檢及成果發表會，呼籲縣民踴躍參加免費篩檢。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦Ｃ型肝炎篩檢及成果發表會，呼籲縣民踴躍參加免費篩檢。記者胡蓬生／攝影
肝基會協助苗栗縣民進行免費肝炎篩檢，縣長徐耀昌(中)上午在記者會表達謝意。記者胡蓬生／攝影
肝基會協助苗栗縣民進行免費肝炎篩檢，縣長徐耀昌(中)上午在記者會表達謝意。記者胡蓬生／攝影
泉順公司公益贊助苗栗縣苑裡鎮肝篩活動。記者胡蓬生／攝影
泉順公司公益贊助苗栗縣苑裡鎮肝篩活動。記者胡蓬生／攝影
苑裡李綜合醫院致力肝炎篩檢。記者胡蓬生／攝影
苑裡李綜合醫院致力肝炎篩檢。記者胡蓬生／攝影
肝基會協助苗栗縣民進行免費肝炎篩檢，縣長徐耀昌(中)上午在記者會表達謝意。記者胡蓬生／攝影
肝基會協助苗栗縣民進行免費肝炎篩檢，縣長徐耀昌(中)上午在記者會表達謝意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮今年Ｃ肝篩檢陽性需要治療人數表。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮今年Ｃ肝篩檢陽性需要治療人數表。記者胡蓬生／攝影

衛生局 苗栗縣 肝炎

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