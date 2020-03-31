新竹17公里南港站啟用 「香山沙丘」再添隱藏版祕境

新竹海岸17公里自行車道是民眾小旅行必訪之地，沿途串聯漁人碼頭、賞蟹步道、南港賞鳥區，新竹市府今宣布啟用南港賞鳥區南側的「南港站」，該處是17公里自行車道終點站，保留原有瞭望塔台，新設無障礙空中步道和廁所，讓民眾能欣賞具國家級生態濕地美名的香山沙丘，再添隱藏版祕境。

城銷處長顏章聖指出，17公里南港站工程是市府向交通部觀光局申請總計1000萬元經費改建，民眾可從南港賞鳥區的大鳥意象下方體驗盪鞦韆後，騎腳踏車前往17公里南港站，欣賞日落海景與香山沙丘。

這座香山沙丘是香山濕地的一部分，沙丘上有蔓荊、馬鞍藤等自然生長的植物。魚塭則是每年春秋時候鳥北返及南遷的休息站，可看到小水鴨、尖尾鴨的身影，全年也有機會看到紅冠水雞悠遊水草間，但香山濕地是國家級重要濕地，其中，南端的香山沙丘禁止進入，希望民眾善用瞭望塔觀賞美景，一同守護生態環境。

顏章聖說，17公里南港站以最低限度、低強度開發改造，民眾來訪可從不同視角觀賞自然，例如站在空中步道與瞭望台，向西可眺望遠方的海景、夕陽、及隨季節變化的沙丘，向東可觀察魚塭內的鳥類，是一間親近自然的生態教室。