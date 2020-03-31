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里幹事防疫受傷視訊慰問 鄭文燦宣布今起投保50萬團險

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）視訊慰問送檢疫者關懷包騎車受傷的蘆竹區公所里幹事張慧娟（左下手機），表示以她為榮要她多保養保重。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視訊慰問送檢疫者關懷包騎車受傷的蘆竹區公所里幹事張慧娟（左下手機），表示以她為榮要她多保養保重。記者曾增勳／攝影

國內疫情確診個案數攀升，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區公所，關心防疫第一線最辛苦的里幹事慰問，發放獎勵禮券，他特別與日前發送檢疫關包騎機車不慎受傷的里幹事張慧娟，透過視訊慰問，他聽到張骨折復健疼痛，要張好好休養保重，鄭文燦說，防疫要緊，第一線里幹事防疫同仁自己安全更要緊，他並宣布市府今天起為防疫同仁投保50萬元團體險保障。

疫情影響下，桃園市目前居家檢疫、隔離人數近6000人，第一線里幹事及衛生人員辛苦，鄭文燦在蘆竹區長蔡志揚等人陪同，慰問蘆竹區公所第一線里幹事及支援同仁，發給每人獎勵禮券500元，慰勉他們的陪伴居家檢疫者度過14天的辛勞。

蔡志揚說，本月18日里幹事張慧娟騎機車，發送居家檢疫者關懷包，她騎機車閃避貨車跌倒，造成右腳骨折。鄭文燦聽到後透過區公所視訊，與張慧娟連線慰問，鄭問「受傷還會痛嗎」、張說「會痛還要復健」，鄭文燦說，「要多多休養保重、以妳為榮」、並說，里幹事最辛苦，防疫要緊，但是自己安全更要緊。

鄭文燦表示，桃園、中壢之外，蘆竹居家檢疫者人數第3多，第一線里幹事及支援同仁很辛苦，每位防疫同仁都是光榮任務，防疫物資外，市府補助手機費1000到1500元，今天起也實施投保團體險，包括意外、醫療險每人50萬元額度，另提供里幹事及支援同仁每人每月誤餐費1200元等，蘆竹區公也提供1千元禮券鼓勵，第一線防疫工作重要，不能有缺口。

桃園市長鄭文燦（左二）慰勉蘆竹區公所第一線里幹事防疫同仁辛苦，發給獎勵禮券，要里幹事注意自己安全。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）慰勉蘆竹區公所第一線里幹事防疫同仁辛苦，發給獎勵禮券，要里幹事注意自己安全。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）慰勉蘆竹區公所第一線里幹事防疫同仁辛苦，表示今起為防疫同仁投保每人50萬元額度團體險保障安全。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）慰勉蘆竹區公所第一線里幹事防疫同仁辛苦，表示今起為防疫同仁投保每人50萬元額度團體險保障安全。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 居家檢疫 禮券

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