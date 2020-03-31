新竹監理所自製「智能感溫器」 提升防疫戰鬥力

新竹區監理所防疫設備升級！監理所參考台大研發公布的「防疫一號」資料，自製「智能感溫器」，可自動測量額溫，讓同仁不須再與受量者近距離接觸，降低交互感染風險，提升防疫戰鬥力。

新竹區監理所所長黃萬益表示，「智能感溫器」是監理所同仁參考台灣大電機工程學系的設計圖，發揮創意自主研發改良，透過紅外線偵測器自動感應可直接測量體溫，讓同仁不再需要與受量測者近距離接觸，在特殊時期可減少感染的風險，也減輕同仁管制體溫測量的負擔。