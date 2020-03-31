清明連假避開掃墓出遊車潮 桃園市交管、高乘載看這邊

清明連假將至，往年掃墓及出遊人潮造成景點交通塞爆，桃園市警局交通大隊指出，包括大溪、蘆竹等公墓、納骨塔將實施交管，4月2日早上7點至12點國道一號、二號多個交流道也有高乘載管制，民眾欲赴大溪老街、角板山公園等風景區，也建議避開上午時段，以免壅塞壞了出遊興致。

交通隊指出，因應清明掃墓警方從3月21日起，已加強各大型公墓、宗祠及納骨塔等熱區疏導，其中大溪美華公墓、和平禪寺一帶將實施單行管制，蘆竹生命紀念園區在早上7點至11點間，管制車輛進入興化路，民眾需將車輛停放山外路兩側，再轉搭接駁車或步行約20分鐘進入。

連假高乘載管制部分，4月2日早上7點至12點間，桃園市受管制匝道分別為國道1號桃園、內壢、中壢幼獅，及楊梅交流道，以及國道3號大溪、龍潭交流道等南下入出匝道；另外，4月2日0時起至4月3日24日止，將封閉國道1號平鎮系統南下入出口匝道。

警方說，桃園市連假期間各風景區包括大溪老街、石門水庫、角板山公園及小人國等，將吸引大量人潮、車潮，呼籲要前往大溪的遊客避開上午時段，以免和掃墓車流同時進入造成壅塞。