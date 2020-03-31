聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假避開掃墓出遊車潮 桃園市交管、高乘載看這邊
清明連假將至，往年掃墓及出遊人潮造成景點交通塞爆，桃園市警局交通大隊指出，包括大溪、蘆竹等公墓、納骨塔將實施交管，4月2日早上7點至12點國道一號、二號多個交流道也有高乘載管制，民眾欲赴大溪老街、角板山公園等風景區，也建議避開上午時段，以免壅塞壞了出遊興致。
交通隊指出，因應清明掃墓警方從3月21日起，已加強各大型公墓、宗祠及納骨塔等熱區疏導，其中大溪美華公墓、和平禪寺一帶將實施單行管制，蘆竹生命紀念園區在早上7點至11點間，管制車輛進入興化路，民眾需將車輛停放山外路兩側，再轉搭接駁車或步行約20分鐘進入。
連假高乘載管制部分，4月2日早上7點至12點間，桃園市受管制匝道分別為國道1號桃園、內壢、中壢幼獅，及楊梅交流道，以及國道3號大溪、龍潭交流道等南下入出匝道；另外，4月2日0時起至4月3日24日止，將封閉國道1號平鎮系統南下入出口匝道。
警方說，桃園市連假期間各風景區包括大溪老街、石門水庫、角板山公園及小人國等，將吸引大量人潮、車潮，呼籲要前往大溪的遊客避開上午時段，以免和掃墓車流同時進入造成壅塞。
而打算離開大溪往北車流，可改道台3線網三峽，經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向，經龍潭交流道南下，民眾出門前也可以先用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢路況，以避開車潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言