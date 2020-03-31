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清明掃墓防群聚 竹縣5公立納骨塔開放時間懶人包看這裡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
清明節將至，新竹縣政府製作祭祖防疫措施的懶人包，提醒民眾掃墓分流。圖／新竹縣政府提供
清明節將至，新竹縣政府製作祭祖防疫措施的懶人包，提醒民眾掃墓分流。圖／新竹縣政府提供

清明節將至，新竹縣政府表示，因應新冠肺炎疫情，縣內有5個主要的公立納骨塔，除了湖口鄉和興公墓納骨塔仍限時提供分流民眾進館祭拜，其他都決定不開放，民眾可分流在納骨塔外祭拜，也鼓勵大家透過網路直播參與追思，請民眾配合避免群聚，共同為防疫努力。

縣內有竹北、竹東、湖口、新埔及關西5個鄉鎮擁有大型的納骨塔，其中，僅湖口和興公墓納骨塔從3月14日起到4月12日，提供民眾在早上8點到下午2點進館追思，其他4個納骨塔則從4月2日起，塔內一律不開放。

而新埔、關西的納骨塔在4月5日清明節後，塔前的廣場也不再開放供人搭棚祭祀，只接受預約挑選塔位者。竹東、湖口及關西也因疫情取消春祭法會，但關西及新埔仍會安排法師誦經。

縣府表示，竹北市第四公墓納骨塔在清明節當天，由市長何淦銘代表主祭，以簡易追思方式辦理，民眾仍可在戶外區的塔前祭祖。新埔鎮公所則在清明節當天，在塔前廣場入口設置2處「檢疫站」，執行量體溫，現場會有酒精提供乾洗手，請民眾配合戴口罩

竹東生命紀念館也會在塔前廣場搭棚，開放早上8點至下午4點讓民眾分批進入祭祖，提醒前往祭祖的民眾自行戴口罩及酒精消毒，並保持1公尺社交距離，減少群聚感染風險。

清明節將至，新竹縣政府製作祭祖防疫措施的懶人包，提醒民眾掃墓分流。圖／新竹縣政府提供
清明節將至，新竹縣政府製作祭祖防疫措施的懶人包，提醒民眾掃墓分流。圖／新竹縣政府提供

清明節 疫情 口罩

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