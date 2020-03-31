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清明連假避開塞車 大溪警方規畫旅遊、掃墓替代道路
桃園市大溪警分局指出，清明連假大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華第一、第二公墓等墓區周邊道路車流預估都會明顯增加，為避免遊客、掃墓塞車之苦，列出轄內易壅塞路段和建議替代道路供民眾參考提早因應。
交通管制措施及替代道路規：
1. 國道3號大溪交流道南下匝道管制時段4月2日7至12 點， 實施高乘載管制。
2.針對掃墓車流，警方於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路1段23巷、美山路及復興路1段145巷等3處路口進入，駛出車輛則由美和路駛出復興路。
3.易雍塞路段國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈 。
復興區台7線下山建議替代道路往新竹方向遊客，建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區；往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。
大溪市區替代道路往台北方向遊客，建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線，往八德桃園或直行往新北市鶯歌區；大溪老街老城區停車位有限，建議將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街，大型遊覽車請停放橋頭停車場。
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