清明連假避開塞車 大溪警方規畫旅遊、掃墓替代道路

桃園市大溪警分局指出，清明連假大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華第一、第二公墓等墓區周邊道路車流預估都會明顯增加，為避免遊客、掃墓塞車之苦，列出轄內易壅塞路段和建議替代道路供民眾參考提早因應。

交通管制措施及替代道路規：

1. 國道3號大溪交流道南下匝道管制時段4月2日7至12 點， 實施高乘載管制。

2.針對掃墓車流，警方於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路1段23巷、美山路及復興路1段145巷等3處路口進入，駛出車輛則由美和路駛出復興路。

3.易雍塞路段國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈 。

復興區台7線下山建議替代道路往新竹方向遊客，建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區；往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。