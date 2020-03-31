台水總經理胡南澤升任今接任董事長

彰化縣前縣長、台水公司董事長魏明谷以要陪伴家人為由，本月18日、就任滿周年前夕在臉書PO文「給自己最好的生日禮物─圓滿告辭」閃辭，由原台水總經理胡南澤升任，接任台水董事長。今天在政務次長曾文生的監交下，魏明谷將印信交給胡南澤。今天因防疫關係，現場低於50名內部人員參與，沒有對外開放。

64歲的胡南澤成大環工碩士，從台水工程師基層做起，歷任組長、工務處經理、區處經理、總工程師、副總，2013年升任總經理，到6月滿7年，創下台水「任期最長總經理」的紀錄，任內經歷阮剛猛、郭俊銘、魏明谷等三任風格不同的董事長，始終深獲倚重，處事認真、待人誠懇，在台水內部頗有好評，人緣佳。

胡南澤從2013年推動「10年降低漏水率計畫」，成效良好，後續還要規劃第二期減漏計畫。板新二期供水工程收尾階段，未來配合桃園新竹備援管線完工，即可「北水南調」，將桃園石門水庫供水增援新竹。未來目標為漏水率提升將在後年達標。