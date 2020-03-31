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為第一線防疫人員加油 明新科大學生贈送自製舒壓包

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
明新科大休閒事業管理系師生共同發起「我OK，支持您」活動，自製「舒心好物」的舒壓包，送給醫護人員及員警。記者陳斯穎／攝影
明新科大休閒事業管理系師生共同發起「我OK，支持您」活動，自製「舒心好物」的舒壓包，送給醫護人員及員警。記者陳斯穎／攝影

用行動支持新竹縣第一線防疫人員，明新科大休閒事業管理系師生共同發起「我OK，支持您」活動，自製「舒心好物」的舒壓包，送給醫護人員及員警，讓他們勞累之餘能夠提神、放鬆疲備身軀，有能量繼續對抗疫情

明新科大休閒系主任廖淑容表示，疫情延燒加重第一線醫護人員負擔，新竹縣日前已超過千人需要居家檢疫，里辦公室除本身業務外，還得發送防疫包、每天撥打兩通關懷電話；警方也增加勤務巡邏查察防堵違規外出者，為致敬抗疫第一線工作者，休閒系學生在老師的協助下，自製「舒心好物」送給相關防疫人員。

明新科大休閒系學生說，每天看著疫情變化，大家想為防疫工作貢獻心力，結合課程所學，準備內含自製的茶葉、濾掛手工烘焙咖啡，以及芳香精油噴霧，價值約200元的三合一「舒心好物」舒壓包160份。

廖淑容說，舒壓小物都是學生在課程中學以致用的實作成品，舒壓包裡提神必備的茶葉是休閒系「茶藝實務」課選用南投有機春茶，學生親自烘焙製作，喝得到玉蘭花清香的甜蜜；濾掛咖啡則是結合旅廚系「烘豆與濾掛咖啡」微學分課程，學生從烘豆、研磨到分裝，親手製作出黑豹曼特寧和耶加雪菲兩種風味；芳香精油噴霧則是休閒系「芳香療法」課，學生選用具凝神、舒壓芳香精油自行調配，輕輕一噴即可安定情緒、舒緩肌肉疲勞。

新竹縣警察局副局長林志盛代表接受學生贈送的舒壓包，並感謝學生發揮所長為防疫人員加油打氣；東元綜合醫院由護理部主任彭淑媛代表並回贈學生感謝狀，各里辦公室則由縣議員杜文中代為轉發送給檢疫人口特別多的竹北市東區的里長、里幹事等。

「舒心好物」的舒壓包內有自製的茶葉、濾掛手工烘焙咖啡，以及芳香精油噴霧。記者陳斯穎／攝影
「舒心好物」的舒壓包內有自製的茶葉、濾掛手工烘焙咖啡，以及芳香精油噴霧。記者陳斯穎／攝影
明新科大休閒系學生想為第一線防疫工作貢獻心力，結合課程所學，自製舒壓包。記者陳斯穎／攝影
明新科大休閒系學生想為第一線防疫工作貢獻心力，結合課程所學，自製舒壓包。記者陳斯穎／攝影

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