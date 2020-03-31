為第一線防疫人員加油 明新科大學生贈送自製舒壓包

用行動支持新竹縣第一線防疫人員，明新科大休閒事業管理系師生共同發起「我OK，支持您」活動，自製「舒心好物」的舒壓包，送給醫護人員及員警，讓他們勞累之餘能夠提神、放鬆疲備身軀，有能量繼續對抗疫情。

明新科大休閒系主任廖淑容表示，疫情延燒加重第一線醫護人員負擔，新竹縣日前已超過千人需要居家檢疫，里辦公室除本身業務外，還得發送防疫包、每天撥打兩通關懷電話；警方也增加勤務巡邏查察防堵違規外出者，為致敬抗疫第一線工作者，休閒系學生在老師的協助下，自製「舒心好物」送給相關防疫人員。

明新科大休閒系學生說，每天看著疫情變化，大家想為防疫工作貢獻心力，結合課程所學，準備內含自製的茶葉、濾掛手工烘焙咖啡，以及芳香精油噴霧，價值約200元的三合一「舒心好物」舒壓包160份。

廖淑容說，舒壓小物都是學生在課程中學以致用的實作成品，舒壓包裡提神必備的茶葉是休閒系「茶藝實務」課選用南投有機春茶，學生親自烘焙製作，喝得到玉蘭花清香的甜蜜；濾掛咖啡則是結合旅廚系「烘豆與濾掛咖啡」微學分課程，學生從烘豆、研磨到分裝，親手製作出黑豹曼特寧和耶加雪菲兩種風味；芳香精油噴霧則是休閒系「芳香療法」課，學生選用具凝神、舒壓芳香精油自行調配，輕輕一噴即可安定情緒、舒緩肌肉疲勞。