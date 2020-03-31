防疫愛心不缺席 昌益文教基金會捐150萬給新竹馬偕
新冠肺炎疫情延燒，「昌益文教基金會」防疫愛心不缺席，今捐贈新竹馬偕醫院150萬元防疫基金，給站在防疫最前線的醫療人員加油打氣。
昌益文教基金會今天捐贈150萬元幫助新竹馬偕醫院防添購防疫檢驗設備，希望能提升第一線醫療人員防疫能量，為守護160萬竹竹苗民眾盡一份心力。
新竹馬偕院長蘇聰賢指出，這次疫情新竹馬偕醫院投入大量人力、物力來提升防疫等級，守護民眾安全與健康，感謝感謝昌益文教基金會的捐贈，台灣的防疫工作是全民運動，大家對防疫的投入將是防疫成功的關鍵。
新竹市衛生局長王宗曦表示，感謝昌益文教基金會的捐贈，使新竹馬偕醫院的防疫量能更加提升，擴充醫療人員對抗此次疫情的裝備，也感謝新竹馬偕醫院的努力及資源投入，希望疫情能早日結束，讓民眾回歸正常生活。
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