入桃園市府4月實名制登記 4/9大眾運輸強制戴口罩

新冠肺炎疫情延燒，各界為防疫捐出不少物資及金錢，今日桃園慈護宮也拋磚引玉，捐出200萬元和近3萬瓶的75%茶樹噴霧酒精。桃園市長鄭文燦今日宣布，適逢清明連假，防疫需要再升級，自4月1日起將開始宣導搭乘大眾運輸配戴口罩，4月9日則強制要求配戴。

清明連假將至，鄭指出防疫要再升級，今天宣布4月1日起，開始宣導民眾搭乘公車、捷運等大眾運輸工具需配戴口罩，4月9日起強制配戴。另外，4月1日起，市府洽公也開始施行實名制，民眾需出示「市民卡」或「身分證」於市府前後門過卡進入，鄭說，常與民眾接觸的洽公單位，須設置透明隔板強化雙方防護。

慈護宮先前響應市府，停止法會、進香繞境等活動，這次提供近3萬多瓶酒精給信眾。鄭表示，非常時期相當需要民間團體與市府合作，共同守護家園，民眾可透過市府區里系統領取，不用聚集到宮裡；慈護宮主委吳正宗說，慈護宮之前已捐出2萬多瓶酒精給醫療機構，這次再提供近3萬瓶酒精，希望防止疫情擴散。