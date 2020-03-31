挽袖助防疫 竹市藍綠議員免費發放次氯酸水
新冠肺炎疫情延燒，民眾搶買酒精等消毒品，新竹市藍綠議員為協助民眾防疫，個別找來科技廠商合作，製作次氯酸水分送給民眾與社福團體。
新竹市議會民進黨團為社福團體籌募防疫物資，與科技廠商瑋祥科技合作，捐贈2000瓶2公升的次氯酸水消毒液，將分贈給「新竹家扶中心、竹安慈善公益服務協會、天主教仁愛社會福利基金會、晨曦發展中心、仁愛啟智中心、新竹市新住民家庭服務中心、天主教耶穌會社會服務中心附設之老人多元照顧中心秋霖園、心路基金會新竹分會、聯電基金會課後輔導團隊」等9處社福團體。
民進黨團總召李妍慧指出，黨籍議員平時都勤跑基層，曾資程、鄭美娟、施乃如、劉康彥、陳建名等議員經常向她反映社福團體在這波疫情中面臨資源不足、需要後援的困境，加上社福團體每天需與人近距離接觸，環境衛生清潔十分重要，因此透過民間企業合作，協助社福團體防疫。
受贈單位代表新竹家扶中心主任沈俊賢表示，目前中心共服務370戶家庭及31位員工，每天用的酒精仍須排隊搶購，這次捐贈的次氯酸水將發放給服務家戶，並教導正確使用，可望減緩中心的防疫物資需求。
另外，國民黨籍新竹市議員李國璋也投入防疫作戰，他與富格科技公司合作，自掏腰包租借製作次氯酸水設備，即日起將持續兩個月，每週一至日下午3到5點都會在遠東巨城購物中心BIG CITY發送。
李國璋說，目前市面上的消毒用品供不應求，他得知可租借設備，就號召志工們一起製作次氯酸水，目前預計製作3萬瓶，未來將規劃在校園與宮廟發送。
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