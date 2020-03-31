苗栗開辦職前職業訓練、照顧服務員班 將提供400人次

苗栗縣政府提升勞動競爭力，鼓勵轄內失業、待業或在職勞工培養一技之長，提升個人專業技能，今年度規畫辦理職前職業訓練6班及照顧服務員專班訓練8班，將提供超過400人次訓練機會。

勞青處處長彭德俊說，協助縣內失業者提升或培養專業技能，輔導其就業以及改善其生活環境，縣府每年均依求職者及就業市場需求辦理不同職類職業訓練專班，今年雖新冠肺炎疫情肆虐，許多活動皆停止或延後，考量待求職者需求，今年度仍如期辦理6班次職訓專班，提供至少180名受訓機會。

今年規畫辦理的職前職業訓練6班，分別創意商品設計及行銷管理、服飾設計管理及行銷管理、物流機械操作訓練班、行動美甲專業人員培訓班、食物製備暨食品加工班及在地觀光文創伴手禮製作班。

縣府勞青處配合中央推動長期照護政策，今年度以補助辦理訓練方式，補助社團法人苗栗縣孝親關懷協會等8個單位開辦8班次，預計訓練258名長照專業人員，投入長照市場，逐步補足長期照護人力需求，同時也呼籲長照相關機構提升就業環境，以提高從業人員就業意願及穩定性。

勞青處指出，去年職前職業訓練總計開辦7班，結訓學員平均就業率達70.8%，遠超過勞動部訂定45%水平。縣長徐耀昌說，希望未來中央持續支持地方辦理相關職業訓練計畫，請培訓單位共同努力，提升縣內勞動競爭力。