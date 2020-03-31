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不要塞在路上 清明節連續假期苗栗交通疏導措施出爐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
清明節4天連續假期，苗栗縣警局規畫交通疏導勤務、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施。圖／苗栗縣警局提供
清明節4天連續假期，苗栗縣警局規畫交通疏導勤務、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施。圖／苗栗縣警局提供

清明節4天連續假期將屆，苗栗縣警局規畫交通疏導勤務、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，提供民眾參考，避開交通尖峰，減少塞在路上時間。

重點交通疏導措施，包括草莓季的台3線大湖風景區：泰安風景區車流下午3點以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞；台13線三義木雕街及勝興車站：三義交流道至水美街沿線號誌控制及驅離違規停車。

此外，南庄慢城：交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭，機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-124縣道-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

國道高速公路匝道管制措施：4月2日7至12點實施國1頭份及國3香山交流道南向入口匝道高乘載管制，4月4日全天封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

台61線平交路口管制措施：4月4、5日下午1點至晚上11點封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、垃圾掩埋場、苗11線共6處平交路口，4月4、5日晚上8點至11點封閉崎頂平交路口，另， 龍江街不實施禁止左轉。

苗栗縣警察局局長翁群能要求員警清明節連續假期，務必做到「一路順暢、人車平安」的最高交通疏導原則，也籲請民眾配合警察、義交指揮管制，參考警方相關交通訊息規畫行程，避開塞車路段及時段，並注意行車安全。

國道 南庄 警察

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