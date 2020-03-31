不要塞在路上 清明節連續假期苗栗交通疏導措施出爐

「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方...」，桃園區環境清潔中隊固定每周三下午4點到5點半傳出練唱歌聲，引人好奇，原來是中隊成立的「桃仔園環保大使合唱團」公務之餘，在指揮老師的帶領下練唱，這群媽媽團員雖沒有樂理基礎，但大家用心學習，科班出身的鋼琴老師也誇讚大家識譜能力高，真的很厲害！

2020-03-30 23:25