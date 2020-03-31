防疫再升級 桃園宣布4月9日起搭公車強制戴口罩

新冠肺炎疫情升溫，國內已破300人確診、5人死亡，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議宣布，有關全市公車、國道客運等，4月1日起勸導乘客都要戴口罩，4月9日開始強制實施。鄭表示，因應4月9日口罩實名制3.0版上路，供應量已足夠，為防止群聚感染要求民眾都必須配戴口罩才能搭車上路。

桃園市府交通局說，目前旅客搭公車戴口罩幾乎已達9成，但仍有零星約1成者沒戴，司機都會先加以勸導，陸續衍生出和乘客起口角、遭白眼事件發生，加上防疫升級，今在防疫會議建議4月起開始落實搭公車強制戴口罩，4月1日起會開始勸導，同步張貼告示、發新聞稿告知大眾。

鄭文燦表示，目前機場捷運也要求乘客戴口罩，並在各出入口設置熱顯像儀做體溫篩檢，既然機捷已經實施，全市的市區、國道公車，以及樂活巴士也應跟進，且社交距離都要避免了，更何況搭乘大眾交通運輸。

鄭文燦說，考量4月9日起口罩實名制3.0版上路，發行量已經是夠的，因此從4月1日起開始勸導，預計4月9日開始落實強制搭公車戴口罩。