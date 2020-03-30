聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園藥物濫用 桃園小學也淪陷

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
桃園市教育局發送150套新興毒品擬真模型盒給34所高中職、57所公私立國中，增加學生對新興毒品的瞭解。 圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局發送150套新興毒品擬真模型盒給34所高中職、57所公私立國中，增加學生對新興毒品的瞭解。 圖／桃園市教育局提供

連小學生都沾毒品？桃園市議員簡智翔昨天質詢時，提出校園藥物濫用數據，指桃園小學前幾年皆無案例，但108學年度出現2件，占全國40％，是桃園近3年來首例，國中也有39件，國中小都「淪陷」，不能漠視。

議員指108學年度出現2件 教局稱是誤食 校園啟動輔導機制

教育局校安室主任鄭淑玲表示，國小2件案例都是高年級男學生，經專業輔導老師晤談後，獲悉是誤食過彩虹菸跟含有三級毒品的咖啡包，今後會密切注意學生接觸毒品的狀況，加強反毒宣導。

簡智翔指出，根據校安通報濫用藥物數據，全國國小106學年通報4件、107學年3件、108學年5件；桃園過去兩年皆無案例，但108學年卻出現2件，且108學年全國國小、國中及高中總計通報504件，桃園有106件、占全國21％，要求教育局關心毒品滲入校園問題。

桃園市教育局表示，國小校園反毒工作會與有陽光關懷協會合作小小兵兒童劇場、史豔文反毒布袋戲、瓶子先生魔術劇團等，用有趣多元的方式去吸引國小生關注。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局表示，國小校園反毒工作會與有陽光關懷協會合作小小兵兒童劇場、史豔文反毒布袋戲、瓶子先生魔術劇團等，用有趣多元的方式去吸引國小生關注。圖／桃園市教育局提供

教育局表示，二國小個案經專輔老師通報後，校園啟動輔導機制「春暉小組」，結合警政、衛生局、志工等，進行3個月的輔導並驗尿檢查，由於兩名男學生為誤食，3個月後已解除列管，後續由學校持續注意。

教育局校安室表示，國中生碰毒品大部分都是混和性毒品，但輔導戒斷時，不像高中生自主性較強，較難勸戒，多數國中生經由春暉小組耐心輔導後皆能遠離毒品。

國中39件 多數經輔導皆能遠離毒品

對於去年國高中分別有各39人、65人沾染毒品，鄭淑玲指出，國中生大部分皆是好奇接觸混和性新興毒品為主，高中生因與外界不良少年或幫派接觸較頻繁而碰觸毒品，對於國高中反毒宣導，傾向對學生解釋碰觸毒品可能面臨的法律責任，以此勸誡。

由於現在有許多以假亂真的新興毒品，學生很可能會誤食，教育局也發送150套新興毒品擬真模型盒，提供給桃園34所高中職及57所公私立國中，增加學生對新興毒品的瞭解。

毒品 教育局 國中生

延伸閱讀

桃園市龍潭警逮通緝犯 起出改造槍彈和毒品

桃園校安通報驚見 首次出現小學生沾毒

賣安毒1公克取得中古電風扇 他賺1000元判刑2年

台中毒販賣0.45克安毒賺1500元 代價是關7年3月

相關新聞

龜山2路段區間測速 今上路

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相完成建置測試，市警局昨天上午表示，龜山區萬壽路1段（東萬壽路309巷到萬壽路2段1275巷）、青山路2段（文青路到青山路2段1巷）等2路段區間測速照相，今天起正式上路取締。汽、機車限速50公里，時速71公里以上優先開罰，呼籲汽機車駕駛人依速限行駛。

風雲社團／桃園環保大使合唱團 表現不俗

「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方...」，桃園區環境清潔中隊固定每周三下午4點到5點半傳出練唱歌聲，引人好奇，原來是中隊成立的「桃仔園環保大使合唱團」公務之餘，在指揮老師的帶領下練唱，這群媽媽團員雖沒有樂理基礎，但大家用心學習，科班出身的鋼琴老師也誇讚大家識譜能力高，真的很厲害！

竹巿整體閱讀力 獲縣市組第一

國家圖書館3月公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹市獲「整體閱讀力表現績優城市」，市民每人平均借閱4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數冠軍。

竹縣防疫專車 明起接送隔離者

新竹縣政府防疫專車明天起上路，服務對象限轄內「居家檢疫」及「居家隔離」者，有需求可撥打防疫專線，由衛生局評估派車。

兒童節 竹南送史上最大禮

苗栗縣竹南鎮今年將送出史上最大的兒童節禮物，8所國小、34家幼兒園9400名兒童，每人教育補助金2000元及1瓶抗菌噴劑，家長說今年最有感，認為既抗疫又不無小補。

校園藥物濫用 桃園小學也淪陷

連小學生都沾毒品？桃園市議員簡智翔昨天質詢時，提出校園藥物濫用數據，指桃園小學前幾年皆無案例，但108學年度出現2件，占全國40％，是桃園近3年來首例，國中也有39件，國中小都「淪陷」，不能漠視。

5年一波三折 泰安鄉首座納骨塔牆今天啟用

苗栗縣原鄉首座納骨塔牆一波三折，今天在泰安鄉錦水村斯瓦細格（龍山）公墓啟用，有2106個骨灰及骨骸櫃，希望發揮示範作用，...

桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區鼎居護理之家，出席「住宿型機構嚴重特殊傳染病肺炎防疫示範演練」，現場邀請全市護理之家、老...

桃園校安通報驚見 首次出現小學生沾毒

現今社會毒品氾濫，不少家長擔心毒品是否會伸入校園。桃園市校安室通報學生濫用藥物數據，108年度總計有106件，國小2件、...

瀕臨絕種江豚死在海岸 海巡拉上岸和鯨豚協會查死因

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午接獲民眾通報，在通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸發現一隻死亡鯨豚，通報中華鯨豚...

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

江豚世界僅存約千隻，台灣列為瀕臨絕種保育類動物，1隻昨天被發現在苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，已是去年11月以來...

新冠肺炎疫情延燒 竹縣4月起推出防疫專車

隨著居家檢疫或隔離民眾陸續增加，新竹縣政府將於4月1日推出防疫專車，服務對象僅限轄內「居家檢疫」及「居家隔離」者，提供慢...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

注意！台20線台南玉井橋改建開工 封閉一半路面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。