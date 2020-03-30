校園藥物濫用 桃園小學也淪陷

連小學生都沾毒品？桃園市議員簡智翔昨天質詢時，提出校園藥物濫用數據，指桃園小學前幾年皆無案例，但108學年度出現2件，占全國40％，是桃園近3年來首例，國中也有39件，國中小都「淪陷」，不能漠視。

議員指108學年度出現2件 教局稱是誤食 校園啟動輔導機制

教育局校安室主任鄭淑玲表示，國小2件案例都是高年級男學生，經專業輔導老師晤談後，獲悉是誤食過彩虹菸跟含有三級毒品的咖啡包，今後會密切注意學生接觸毒品的狀況，加強反毒宣導。

簡智翔指出，根據校安通報濫用藥物數據，全國國小106學年通報4件、107學年3件、108學年5件；桃園過去兩年皆無案例，但108學年卻出現2件，且108學年全國國小、國中及高中總計通報504件，桃園有106件、占全國21％，要求教育局關心毒品滲入校園問題。 桃園市教育局表示，國小校園反毒工作會與有陽光關懷協會合作小小兵兒童劇場、史豔文反毒布袋戲、瓶子先生魔術劇團等，用有趣多元的方式去吸引國小生關注。圖／桃園市教育局提供

教育局表示，二國小個案經專輔老師通報後，校園啟動輔導機制「春暉小組」，結合警政、衛生局、志工等，進行3個月的輔導並驗尿檢查，由於兩名男學生為誤食，3個月後已解除列管，後續由學校持續注意。

教育局校安室表示，國中生碰毒品大部分都是混和性毒品，但輔導戒斷時，不像高中生自主性較強，較難勸戒，多數國中生經由春暉小組耐心輔導後皆能遠離毒品。

國中39件 多數經輔導皆能遠離毒品

對於去年國高中分別有各39人、65人沾染毒品，鄭淑玲指出，國中生大部分皆是好奇接觸混和性新興毒品為主，高中生因與外界不良少年或幫派接觸較頻繁而碰觸毒品，對於國高中反毒宣導，傾向對學生解釋碰觸毒品可能面臨的法律責任，以此勸誡。

由於現在有許多以假亂真的新興毒品，學生很可能會誤食，教育局也發送150套新興毒品擬真模型盒，提供給桃園34所高中職及57所公私立國中，增加學生對新興毒品的瞭解。