5年一波三折 泰安鄉首座納骨塔牆今天啟用

苗栗縣原鄉首座納骨塔牆一波三折，今天在泰安鄉錦水村斯瓦細格（龍山）公墓啟用，有2106個骨灰及骨骸櫃，希望發揮示範作用，下一波在梅園、天狗及大坪3部落優先施作，逐步解決傳統習俗土葬，造成墓地不足的溢葬、疊葬問題。

斯瓦細格納骨塔牆占地514坪，設置2016個骨灰櫃和90個骨骸櫃，配合公墓公園化，並有廣場供族人祭祀、追思、聚會，將傳統的土葬導入自然葬法，今天安排泰安鄉大安部落文化健康站迎賓舞、牧師祝禱及部落教會獻詩等活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊、泰安鄉劉美蘭等人剪綵啟用，曾姓及邱姓族人隨即將祖先骨灰置入牆櫃。

劉美蘭推動5年多，斯瓦細格公墓納骨牆終於啟用，她特別有感，指出最難是突破觀念，公所帶著族人數次參觀其他原鄉納骨塔牆，並溝通取得所有墓主同意，還歷經部落會議達成共識、禁葬及遷葬公告，擬定興辦事業計畫及水土保持計畫等，最後終於獲內政部補助1500萬元，公所自籌近900萬元配合款辦理。