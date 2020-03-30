桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區鼎居護理之家，出席「住宿型機構嚴重特殊傳染病肺炎防疫示範演練」，現場邀請全市護理之家、老人福利機構代表觀摩，針對機構內一人確診、群聚感染到社區傳播等不同階段情境，進行不同程度的防疫對策演練。

演練有助於桃園提升防疫標準超前部署，提升住宿式長照機構防疫應變知能，強化機構自主防疫組織功能，確保機構內住民及工作人員安全平安度過疫情。

鄭文燦指出，今天演練以護理之家及老人福利機構為主角，機構因應疫情逐漸升溫的不同情境，逐步演練分區分流隔離照護、後送撤離淨空、軍方化學兵協助環境清消及徵調照護人力等各項防疫重點，一旦發現確診案例，即可啟動應變小組機制，依照擬定的防疫應變計畫，執行各項高標準防疫作為。演練展現良好的應變效率與協調能力，可作為日後桃園市所有長照機構防疫教材參考。

鄭文燦說，桃園市上周發生長照機構內護理人員確診案，市府立即與中央討論啟動應變計畫，將機構內81位接觸者送至長庚醫院及部立醫院進行採檢，所幸採檢結果皆為陰性，並由消防局將住民送至2處機構、1家責任醫院，且徵用24位照顧服務員進行後續照護，同時進行環境清潔消毒，已具有相當實際作戰經驗，未來會持續落實TOCC調查工作，加強機構內健康安全管制措施。

鄭文燦指出，桃園市目前包含衛生局、社會局主管的住宿型長照機構共120家，住民6583人，長照機構內住民多為年紀較大、抵抗力較弱者，為避免群聚感染，桃園也針對護理之家、養護中心、住宿型長照機構等，市府已宣布4月底前禁止訪客探視，住民家屬若要探視，採視訊或電話關懷為原則，降低交叉感染風險，共同防堵疫情蔓延。

鄭文燦說，環保局成立桃園防疫消毒大隊，針對學校、長照機構、車站及公園等區域，進行全面性環境消毒，一旦出現大規模傳播，陸軍33化學兵群也會協助全市大範圍消毒，請市民朋友放心。

衛福部政務次長何啟功也到場了解演練，他說明代表衛福部長陳時中感謝桃園市政府大力支持防疫工作以及所有參與演練的機關、同仁的辛苦，桃園超前部署進行防疫演練，可有效預防長照型機構感染風險，降低危害發生的影響。

視察完演練後，何啟功也出後送住民時應注意棉被的處理、人員頻繁接觸及空調是否導致傳染風險提高，及應確實瞭解訪客過去接觸史、旅遊史等議題，提醒機構住民及工作同仁加強滾動式檢討，讓防疫工作更加完善。