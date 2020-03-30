快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
鄭文燦和防疫單位主管、機構代表仔細看演練。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦和防疫單位主管、機構代表仔細看演練。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區鼎居護理之家，出席「住宿型機構嚴重特殊傳染病肺炎防疫示範演練」，現場邀請全市護理之家、老人福利機構代表觀摩，針對機構內一人確診、群聚感染到社區傳播等不同階段情境，進行不同程度的防疫對策演練。

演練有助於桃園提升防疫標準超前部署，提升住宿式長照機構防疫應變知能，強化機構自主防疫組織功能，確保機構內住民及工作人員安全平安度過疫情。

鄭文燦指出，今天演練以護理之家及老人福利機構為主角，機構因應疫情逐漸升溫的不同情境，逐步演練分區分流隔離照護、後送撤離淨空、軍方化學兵協助環境清消及徵調照護人力等各項防疫重點，一旦發現確診案例，即可啟動應變小組機制，依照擬定的防疫應變計畫，執行各項高標準防疫作為。演練展現良好的應變效率與協調能力，可作為日後桃園市所有長照機構防疫教材參考。

鄭文燦說，桃園市上周發生長照機構內護理人員確診案，市府立即與中央討論啟動應變計畫，將機構內81位接觸者送至長庚醫院及部立醫院進行採檢，所幸採檢結果皆為陰性，並由消防局將住民送至2處機構、1家責任醫院，且徵用24位照顧服務員進行後續照護，同時進行環境清潔消毒，已具有相當實際作戰經驗，未來會持續落實TOCC調查工作，加強機構內健康安全管制措施。

鄭文燦指出，桃園市目前包含衛生局、社會局主管的住宿型長照機構共120家，住民6583人，長照機構內住民多為年紀較大、抵抗力較弱者，為避免群聚感染，桃園也針對護理之家、養護中心、住宿型長照機構等，市府已宣布4月底前禁止訪客探視，住民家屬若要探視，採視訊或電話關懷為原則，降低交叉感染風險，共同防堵疫情蔓延。

鄭文燦說，環保局成立桃園防疫消毒大隊，針對學校、長照機構、車站及公園等區域，進行全面性環境消毒，一旦出現大規模傳播，陸軍33化學兵群也會協助全市大範圍消毒，請市民朋友放心。

衛福部政務次長何啟功也到場了解演練，他說明代表衛福部長陳時中感謝桃園市政府大力支持防疫工作以及所有參與演練的機關、同仁的辛苦，桃園超前部署進行防疫演練，可有效預防長照型機構感染風險，降低危害發生的影響。

視察完演練後，何啟功也出後送住民時應注意棉被的處理、人員頻繁接觸及空調是否導致傳染風險提高，及應確實瞭解訪客過去接觸史、旅遊史等議題，提醒機構住民及工作同仁加強滾動式檢討，讓防疫工作更加完善。

今日包括市議員李家興、衛福部政務次長何啟功、衛福部長照司副司長周道君、北區傳染病防治醫療網指揮官黃玉成主任、桃市府衛生局長王文彥、社會局長鄭貴華、環保局長呂理德、民政局副局長張世威、楊梅區長羅國裕、陸軍第六軍團指揮部副指揮官劉協慶中將、陸軍33化學兵群參謀主任曾傳皓中校、陸軍機步269旅陸旅長董紹明少將、桃園市後備指揮部副旅長周登毅上校。

現場還安排化學兵消毒。記者鄭國樑／攝影
現場還安排化學兵消毒。記者鄭國樑／攝影
演練模擬機構遭感染，防疫人員遷出住民長者。記者鄭國樑／攝影
演練模擬機構遭感染，防疫人員遷出住民長者。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦出席住宿型機構防疫演練，並為參與人員加油打氣。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦出席住宿型機構防疫演練，並為參與人員加油打氣。記者鄭國樑／攝影

長照 鄭文燦

延伸閱讀

蔡英文：防疫任務結束後仍要維持國家隊完整供應鏈

輔導第一線產業防疫紓困 桃市決議每週2次專案會助轉型

酒駕拒檢警開槍誤擊女身亡 鄭文燦：心情沉重

桃市府4月起採實名制洽公 鄭文燦：憑市民卡身分證管制

相關新聞

桃園校安通報驚見 首次出現小學生沾毒

現今社會毒品氾濫，不少家長擔心毒品是否會伸入校園。桃園市校安室通報學生濫用藥物數據，108年度總計有106件，國小2件、...

桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區鼎居護理之家，出席「住宿型機構嚴重特殊傳染病肺炎防疫示範演練」，現場邀請全市護理之家、老...

瀕臨絕種江豚死在海岸 海巡拉上岸和鯨豚協會查死因

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午接獲民眾通報，在通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸發現一隻死亡鯨豚，通報中華鯨豚...

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

江豚世界僅存約千隻，台灣列為瀕臨絕種保育類動物，1隻昨天被發現在苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，已是去年11月以來...

新冠肺炎疫情延燒 竹縣4月起推出防疫專車

隨著居家檢疫或隔離民眾陸續增加，新竹縣政府將於4月1日推出防疫專車，服務對象僅限轄內「居家檢疫」及「居家隔離」者，提供慢...

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

苗栗縣竹南鎮福利好康大放送，其中今年將送出史上最大的兒童節禮物，全鎮8所國小、34家幼兒園9400名兒童，每人將收到教育...

巿民愛念書 竹市二度獲「整體閱讀力表現績優城市」　

國家圖書館3月公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹市獲「108年整體閱讀力表現績優城市」，市民每人平均...

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相完成建置測試，市警局今天上午表示，龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309...

獅頭山勸化堂逾百年九獻禮 苗栗縣級文化資產將入列

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂九獻禮傳承逾百年，全台廟宇禮俗中罕見，具備歷史性、文化性、特色性、在地性及傳統性，縣府最近辦理地...

竹市砸2億 蓋新漁產直銷中心

新竹市府和區漁會將投入2億元，攜手打造全新漁產品直銷中心，規畫88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食動線，滿足消費者用...

居家檢疫趴趴走 竹苗3人遭罰

苗栗縣警方3月27日攔查到新竹市一名居家檢疫中年男子趴趴走，也沒有戴口罩，通報新竹市裁處，衛生局昨天也查獲一名來台觀光居...

清明防疫 客運消毒、納骨塔管制人數

清明連假即將到來，因應疫情危機，桃園各公立納骨塔實施人數管制，新竹及苗栗規定需量體溫、消毒，桃園監理站也派員到客運場站稽...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。