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桃園校安通報驚見 首次出現小學生沾毒
現今社會毒品氾濫，不少家長擔心毒品是否會伸入校園。桃園市校安室通報學生濫用藥物數據，108年度總計有106件，國小2件、國中39件、高中65件，其中國小學生染毒更是近3年來首例。對此教育局表示，會密切注意學生染毒的狀況，加強反毒宣導。
時代力量市議員簡智翔今日質詢，他提出校安通報濫用藥物數據，106學年度全國國小有4件、107學年度3件、108學年度5件；桃園過去兩年皆無案例，但108學年度卻有2件，佔全國4成，要求教育局密切關心。教育局校安室主任鄭淑玲表示，2件染毒案例皆為國小高年級男學生，在與專業輔導老師晤談中，道出吸食過新興毒品，三級混和性的彩虹菸跟咖啡包。
在專服老師通報後，校園啟動輔導機制成立「春暉小組」，結合警政、衛生局、春與暉志工等資源，進行3個月的輔導並驗尿檢查，目前兩名男學生皆已解除列管，後續則由學校持續注意。國小校園反毒工作，鄭指出，反毒宣導有陽光關懷協會小小兵兒童劇場、史豔文反毒布袋戲、瓶子先生魔術劇團等，用有趣多元的方式去吸引國小生關注。
國高中反毒宣導傾向於解釋碰觸毒品可能面臨的法律責任，鄭說，會視合作團體的性質，評估適合在國小或是國高中進行。此外，鄭指出，現在出現不少假以亂真的新興毒品，學生很可能會誤食，因此為讓學生瞭解新興毒品可能的樣貌，製作150套新興毒品擬真模型盒，每套內共有4組，發送給桃園34所高中職及57所公私立國中，增加學生對新興毒品樣態的瞭解。
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