快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

提升殯葬品質 苗栗縣原鄉首座納骨牆啟用

中央社 / 苗栗縣30日電

解決部落公墓嚴重飽和窘境，苗栗縣泰安鄉公所獲內政部補助，辦理斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，今天啟用，是縣內原鄉首座納骨牆，推動部落慎終追遠邁向環保、現代化。

泰安鄉長劉美蘭表示，過去原住民傳統殯葬習俗多採土葬，鄉內16個部落公墓早已不敷使用，受限山區環境，興建納骨塔難度高，改採納骨牆型態改善因墓地不足而產生的滿葬、亂葬問題。

泰安鄉錦水村斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，由內政部民政司補助新台幣1500萬元，泰安鄉公所自籌近900萬元配合款於108年7月動工，今天舉行完工剪綵啟用儀式。

斯瓦細格納骨牆占地1700平方公尺，設置2016個骨灰櫃和90個骨骸櫃，規劃配合公墓公園化，設計ㄇ字型3道牆面，並有廣場可供族人祭祀、追思、聚會。

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席啟用典禮表示，新完工的納骨牆迎合往生火化趨勢，有助紓解原鄉各部落公墓普遍飽和窘境，周邊配合公墓公園化，族人慎終追遠祭祀祖先、緬懷先人的環境獲得大幅改善，邁向環保與現代化，同時相對維護了泰安溫泉之鄉的好山好水完整性。

劉美蘭指出，斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆是縣內原鄉首座部落納骨牆，待今年第2期梅園、天狗及大坪3個部落納骨牆完成後，後續將再推動4個部落，期許在她鄉長任內，全鄉16個部落能逐步推動7至8成更新為現代化納骨牆，提升原鄉殯葬品質。

苗栗縣 原住民

延伸閱讀

獅頭山勸化堂逾百年九獻禮 苗栗縣級文化資產將入列

看過來！彰化清明連假掃墓或出遊相關交通資訊

清明連假行車更順暢 汐止警加強疏導交通

清明掃墓防火災 台南玉井首出動「小牛」巡迴公墓送水

相關新聞

桃園校安通報驚見 首次出現小學生沾毒

現今社會毒品氾濫，不少家長擔心毒品是否會伸入校園。桃園市校安室通報學生濫用藥物數據，108年度總計有106件，國小2件、...

桃園超前部署住宿型機構防疫演練 強化住民員工安全

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區鼎居護理之家，出席「住宿型機構嚴重特殊傳染病肺炎防疫示範演練」，現場邀請全市護理之家、老...

瀕臨絕種江豚死在海岸 海巡拉上岸和鯨豚協會查死因

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午接獲民眾通報，在通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸發現一隻死亡鯨豚，通報中華鯨豚...

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

江豚世界僅存約千隻，台灣列為瀕臨絕種保育類動物，1隻昨天被發現在苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，已是去年11月以來...

新冠肺炎疫情延燒 竹縣4月起推出防疫專車

隨著居家檢疫或隔離民眾陸續增加，新竹縣政府將於4月1日推出防疫專車，服務對象僅限轄內「居家檢疫」及「居家隔離」者，提供慢...

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

苗栗縣竹南鎮福利好康大放送，其中今年將送出史上最大的兒童節禮物，全鎮8所國小、34家幼兒園9400名兒童，每人將收到教育...

巿民愛念書 竹市二度獲「整體閱讀力表現績優城市」　

國家圖書館3月公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹市獲「108年整體閱讀力表現績優城市」，市民每人平均...

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

桃園市龜山區萬壽路1段、青山路2段2路段區間測速照相完成建置測試，市警局今天上午表示，龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309...

獅頭山勸化堂逾百年九獻禮 苗栗縣級文化資產將入列

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂九獻禮傳承逾百年，全台廟宇禮俗中罕見，具備歷史性、文化性、特色性、在地性及傳統性，縣府最近辦理地...

竹市砸2億 蓋新漁產直銷中心

新竹市府和區漁會將投入2億元，攜手打造全新漁產品直銷中心，規畫88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食動線，滿足消費者用...

居家檢疫趴趴走 竹苗3人遭罰

苗栗縣警方3月27日攔查到新竹市一名居家檢疫中年男子趴趴走，也沒有戴口罩，通報新竹市裁處，衛生局昨天也查獲一名來台觀光居...

清明防疫 客運消毒、納骨塔管制人數

清明連假即將到來，因應疫情危機，桃園各公立納骨塔實施人數管制，新竹及苗栗規定需量體溫、消毒，桃園監理站也派員到客運場站稽...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。