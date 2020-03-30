聽新聞
test
0:00 / 0:00
瀕臨絕種江豚死在海岸 海巡拉上岸和鯨豚協會查死因
海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午接獲民眾通報，在通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸發現一隻死亡鯨豚，通報中華鯨豚協會人員到場協處，初判是已瀕臨絕種的江豚。
海巡署表示，這隻死亡鯨豚經第三岸巡隊人員初步檢視並無外傷，身上表皮刮傷可能被浪沖上岸時，被石塊刮到，測量該鯨豚長約160公分、寬約45公分；續由鯨豚協會辨識，初判品種為江豚，鯨豚協會表示將至現場勘查，以釐清死因。
江豚分布印度洋至西太平洋近岸水域，分別在大陸長江、日韓沿岸海域和亞洲等地區，屬保育類動物，大陸農業部已通過提升江豚為國家一級保護動物議案。
海巡署呼籲，保護保育類動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言