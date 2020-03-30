瀕臨絕種江豚死在海岸 海巡拉上岸和鯨豚協會查死因

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午接獲民眾通報，在通霄精鹽廠後方自行車道附近海岸發現一隻死亡鯨豚，通報中華鯨豚協會人員到場協處，初判是已瀕臨絕種的江豚。

海巡署表示，這隻死亡鯨豚經第三岸巡隊人員初步檢視並無外傷，身上表皮刮傷可能被浪沖上岸時，被石塊刮到，測量該鯨豚長約160公分、寬約45公分；續由鯨豚協會辨識，初判品種為江豚，鯨豚協會表示將至現場勘查，以釐清死因。

江豚分布印度洋至西太平洋近岸水域，分別在大陸長江、日韓沿岸海域和亞洲等地區，屬保育類動物，大陸農業部已通過提升江豚為國家一級保護動物議案。