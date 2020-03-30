聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊
江豚世界僅存約千隻，台灣列為瀕臨絕種保育類動物，1隻昨天被發現在苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，已是去年11月以來第3隻死在苗栗縣海邊，死亡江豚由中華鯨豚協會人員處理及後續調查研究。
海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午3點10分，接獲民眾報案通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，發現死亡鯨豚，第三岸巡隊通報中華鯨豚協會，傳送照片辨識判定是江豚，第三岸巡隊初步檢視長約160公分、寬約45公分，並無明顯外傷。
死亡江豚今天交由中華鯨豚協會處理，調查研究釐清死因，第三岸巡隊先後於去年11月23日在後龍海寶溝海岸，今年1月1日在竹南鎮塭仔頭安檢所附近灘岸，及昨天發現死亡江豚，呼籲民眾發現鯨豚擱淺，立即撥打118免費報案專線，海巡署人員將第一時間搶救。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言