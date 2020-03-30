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世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，昨天再發現死亡江豚。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，昨天再發現死亡江豚。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

江豚世界僅存約千隻，台灣列為瀕臨絕種保育類動物，1隻昨天被發現在苗栗縣通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，已是去年11月以來第3隻死在苗栗縣海邊，死亡江豚由中華鯨豚協會人員處理及後續調查研究。

海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所昨天下午3點10分，接獲民眾報案通霄精鹽廠後方自行車道附近海邊，發現死亡鯨豚，第三岸巡隊通報中華鯨豚協會，傳送照片辨識判定是江豚，第三岸巡隊初步檢視長約160公分、寬約45公分，並無明顯外傷。

死亡江豚今天交由中華鯨豚協會處理，調查研究釐清死因，第三岸巡隊先後於去年11月23日在後龍海寶溝海岸，今年1月1日在竹南鎮塭仔頭安檢所附近灘岸，及昨天發現死亡江豚，呼籲民眾發現鯨豚擱淺，立即撥打118免費報案專線，海巡署人員將第一時間搶救。

鯨豚 海巡署 苗栗縣

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