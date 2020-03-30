新冠肺炎疫情延燒 竹縣4月起推出防疫專車

隨著居家檢疫或隔離民眾陸續增加，新竹縣政府將於4月1日推出防疫專車，服務對象僅限轄內「居家檢疫」及「居家隔離」者，提供慢性病或急迫性且非發燒及呼吸道症狀就醫需求的民眾使用，有需求者可撥打新竹縣防疫專線，由衛生局評估後聯繫派車。

縣長楊文科說，由於歐、美等地返台人數眾多，讓竹縣居家檢疫或隔離的民眾逐漸增加，當檢疫或隔離者須前往就醫實地診療時，只要撥打新竹縣防疫專線03-5511287，就會由防疫專車提供接送。

縣府指出，防疫專車每次出勤的標準SOP由衛生局協助，除加強教育訓練，司機也須戴上口罩及手套，並將車窗打開，保持車室內通風，保護自身與民眾安全。另外，居家隔離或檢疫者搭乘防疫專車前，會進行手部消毒，等安全送至目的地，司機也會立即進行車內消毒，確保每次出勤安全無虞。

另外，這輛防疫專車是縣府特別徵調的復康巴士，萬一遇上行動不便需居家檢疫或隔離的民眾，才能順利載送，使上下車更加便利，該車已定調為專責防疫專車，不會再進行單純復康巴士載運任務，服務時間為周一至周五（含國定假日），每日上午8點至下午5點。