南庄鄉首名女鄉長 羅春蓮獲頒當選證書

苗栗縣南庄鄉第18屆前鄉長邱梓增因案遭解職，經補選由妻子羅春蓮「代夫出征」勝選，是南庄首任女鄉長；縣長徐耀昌今天頒發當選證書，期勉持續為南庄建設努力。

前南庄鄉民代表會主席邱梓增2018年投入第18屆南庄鄉長選舉順利當選，事後遭落選對手指控透過樁腳買票，並提起當選無效之訴，一審苗栗地院駁回，卻在二審台中高分院逆轉，判決當選無效定讞而遭解職。

邱梓增對判決結果喊冤，並由妻子「代夫出征」參與補選，力圖捍衛丈夫清白，經3月21日補選結果，羅春蓮以2233票擊敗2名對手現任南庄鄉代會主席黃順源及前南庄鄉公所秘書徐沐蘭，成為南庄鄉首名女鄉長。

苗栗縣長徐耀昌今天由縣府民政處長彭基山陪同，前往第18屆南庄鄉長補選當選人羅春蓮家中頒發當選證書，期勉「一人當選，夫妻共同服務」，與縣府為打造苗栗「雙慢城」之一的南庄鄉建設共同努力。

羅春蓮表示，參選目的除要捍衛丈夫清白，更要延續丈夫對鄉親的承諾，她強調「政策延續、福利不斷」，規劃將鄉內6000元婦女生育津貼提高為新台幣1萬元，增加3歲以下幼兒補助，努力爭取建設協助在地觀光發展，造福南庄。