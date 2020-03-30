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為助藥癮病患 桃療與桃醫攜手設「肝膽腸胃科」門診

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為幫助有藥癮的病患獲得高品質且便利的身心醫療服務，桃園療養院與桃園醫院合作，自今年3月27日起開設「肝膽腸胃科」門診。圖／衛生福利部桃園療養院提供
為幫助有藥癮的病患獲得高品質且便利的身心醫療服務，桃園療養院與桃園醫院合作，自今年3月27日起開設「肝膽腸胃科」門診。圖／衛生福利部桃園療養院提供

衛生福利部桃園療養院在服務藥癮個案時，發現有個案罹患C型肝炎等肝膽腸胃疾病比率偏高，為幫助有藥癮的病患獲得高品質且便利的身心醫療服務，桃園療養院與桃園醫院合作，自今年3月27日起開設「肝膽腸胃科」門診，請桃園醫院醫師駐診，再整合成癮精神醫療，讓病患有更良好的醫療照護。

桃園療養院表示，在診療時發現藥癮個案罹患C型肝炎等肝膽腸胃疾病比率較高，由於現在新冠肺炎疫情延燒，許多個案心理壓力增加，且對疾病認知不足且就醫意願較低，無法接受完整評估治療，導致身體消化道潰瘍、腸躁症等，C型肝炎易造成慢性肝炎，肝臟功能受損，進而導致肝硬化甚至肝癌等後遺症。

為了幫助藥癮個案獲得高品質且便利的身心醫療服務，桃園療養院與桃園醫院合作，自今年3月27日起，於桃療開設「肝膽腸胃科」門診，再由桃園醫院顧問醫師蔡宗龍及主治醫師黃嘉勳駐診，除提供肝膽腸胃疾病等內科治療外，更整合成癮精神醫療，幫助個案獲得完整的身心疾病的全人照護治療。

「肝膽腸胃科」門診採取一條龍的服務模式來照護藥癮個案，提供醫師看診、超音波檢查、護理師衛教等三階段服務，且後續有個管師追蹤個案狀況，並提供治療相關資訊與相關資源轉介，讓藥癮個案在看診時可以獲得最完善的診察醫療服務，看診後也可獲得追蹤服務，確保最佳治療效果。

桃園療養院院長邱献章表示，藉由桃療及桃醫合作開設的整合性「肝膽腸胃科」與「成癮治療科」門診，可以提供成癮個案完善的身心醫療服務，並推廣個案健康管理，建立成癮個案全人照護模式。

肝炎 醫師 新冠肺炎

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