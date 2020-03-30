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竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮今天宣布好康大放送，場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮今天宣布好康大放送，場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮福利好康大放送，其中今年將送出史上最大的兒童節禮物，全鎮8所國小、34家幼兒園9400名兒童，每人將收到教育補助金2000元，及1瓶抗菌噴霧劑，陳姓媽媽等人有感，認為抗疫又不無小補。

竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿今天連袂宣布，苗栗縣議會議長鍾東錦、議員陳碧華及多名鎮民代表到場見證，方進興說，少子化嚴重，公所鼓勵年輕人生產，獲得代表會支持，今年編列預算2000萬元，發放國小及幼兒園9400名兒童，每人教育補助金2000元，為避免群聚，今年5月將完成匯款。

此外，新冠（武漢）肺炎疫情持續延燒，許多民眾要排隊購買口罩，公所採購罩中罩15萬片，搭配口罩延長使用時間，苗栗福德扶輪社及麥世科股份有限公司也贊助35萬片，共計50萬片，將由里幹事及里長協助發送至各戶，竹南鎮民每人5片。

方進興指出，鈞堡國際有限公司也以優惠價格，公所採購抗菌噴霧劑1萬2000瓶，將分送給每名兒童各1瓶，兒童能隨身攜帶，隨時隨地做好手部清潔抗菌防護，公所要感謝企業發揮社會責任，讓公所在有限的預算促成美事。

方進興、何秀綿並啟動2年5000多萬元國中、國小教室裝冷氣計畫，公所指出，台灣夏天炎熱，公所獲代表會支持，今年、明年將各編列2000萬元，並爭取到縣府1年補助500萬元，評估後裝冷氣，希望學子可以在舒適的環境，學習效果更好。

幼兒園 口罩

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