巿民愛念書 竹市二度獲「整體閱讀力表現績優城市」　

國家圖書館3月公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹市獲「108年整體閱讀力表現績優城市」，市民每人平均借閱冊數4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數之冠。

市長林智堅表示，因應疫情，市府鼓勵民眾「宅在家、多讀書」，目前圖書館全面落實量體溫、酒精消毒、實名制登記入館、拉開座位間距，也延長書籍與影音資料的借閱天數，近期全市借閱冊數更比去年同期大幅增長近兩萬冊。

文化局表示，「整體閱讀力表現績優城市」是根據108年全國公共圖書館統計資料分析評定，統計資料包括每人擁書冊數、每人借閱冊數、每人到館次數及民眾持證比率，經加總計分，竹市連續2年皆獲「整體閱讀力表現績優城市」。每人借閱冊數為4.3冊除較去年成長，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一。

文化局表示，竹市現有5座圖書館分館，包括香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館。為因應新竹市圖書館重建工程，將在龍山綜合大樓設置「龍山分館」，未來會活化閒置空間，規劃一般閱覽室、兒童閱覽室、文獻室、視聽室及自修室等。

另外，文化局指出，防疫期間各分館將實施包括加大座位間距、延長圖書借閱天數為56天（原28天）、增加借閱圖書本數為45本（原15本）、延長視聽資料借閱天數為14天（原7天）、增加借閱片數為10片（原5片）等。同時，欲前往文化局各藝文館舍參觀者，皆採實名登記，並需量體溫及噴酒精消毒。