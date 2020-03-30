獅頭山勸化堂逾百年九獻禮 苗栗縣級文化資產將入列

苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂九獻禮傳承逾百年，全台廟宇禮俗中罕見，具備歷史性、文化性、特色性、在地性及傳統性，縣府最近辦理地方說明會，完成登錄民俗類文化資產最後一哩路，將陳報文化部核定，可望公告成為全縣第5項民俗類文化資產。

苗栗縣目前登錄民俗類文化資產，包括國家級白沙屯媽祖進香、賽夏族巴斯達隘（矮靈祭），縣級中港慈裕宮洗港、後龍慈雲宮攻炮城，獅頭山勸化堂九獻禮早於2017年經苗栗縣無形文化資產審議委員會審議通過，提報文化部備查，因未完成地方說明會程序，文化部並未核定，縣府最近辦理說明會，與會人士都大表支持。

縣府文化觀光局長林彥甫說，獅頭山是台灣著名宗教信仰聖地，勸化堂創建於1901年，主祀觀音菩薩，百餘年來每逢玉皇大帝、三恩壽誕，分別以九獻大禮及仿九獻禮祝賀，執事50多人，2015年起並與仁德醫護管理專科學校合作，培訓年輕禮生傳承。