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獅頭山勸化堂逾百年九獻禮 苗栗縣級文化資產將入列
苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂九獻禮傳承逾百年，全台廟宇禮俗中罕見，具備歷史性、文化性、特色性、在地性及傳統性，縣府最近辦理地方說明會，完成登錄民俗類文化資產最後一哩路，將陳報文化部核定，可望公告成為全縣第5項民俗類文化資產。
苗栗縣目前登錄民俗類文化資產，包括國家級白沙屯媽祖進香、賽夏族巴斯達隘（矮靈祭），縣級中港慈裕宮洗港、後龍慈雲宮攻炮城，獅頭山勸化堂九獻禮早於2017年經苗栗縣無形文化資產審議委員會審議通過，提報文化部備查，因未完成地方說明會程序，文化部並未核定，縣府最近辦理說明會，與會人士都大表支持。
縣府文化觀光局長林彥甫說，獅頭山是台灣著名宗教信仰聖地，勸化堂創建於1901年，主祀觀音菩薩，百餘年來每逢玉皇大帝、三恩壽誕，分別以九獻大禮及仿九獻禮祝賀，執事50多人，2015年起並與仁德醫護管理專科學校合作，培訓年輕禮生傳承。
九獻禮祭儀祝賀主神聖誕儀式長逾3個小時，除祭拜主神聖誕，也延請各方神佛與獻，供品均為素齋，排設成「全漢」、「半漢」、「三山七海」、「五湖四海」等名堂，搭配傳統客家八音，演奏大樂、小樂及扮仙等，反映在地鸞堂信仰及生活文化特色，保存的勸化堂管理委員會具備推動能力及意願，九獻禮登錄文化資產備受期許。
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