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櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
流蘇花在綠葉襯托下更顯潔白。記者鄭國樑／攝影。
流蘇花在綠葉襯托下更顯潔白。記者鄭國樑／攝影。

櫻花季節已到尾聲謝幕後，桃園有「四月雪」封號的流蘇花正接力盛開，茂密的小白花像雪般幾乎覆蓋樹枝，龍潭北區水資源局前大草坪連續3個周末假日吸引不少人搶先賞花，如果風大雨大的天氣少一些，預估花期可以到4月底。

北水局大草坪有15棵流蘇，因為生長地點空曠彷彿能無限延伸，有5棵像喬木般高大，樹冠直徑超過10公尺，開花時遠看就像經過造型設計的藝術盆景，小白花爆漿似的像鋪滿白皚皚的冰雪，大草坪一直是賞流蘇花的熱門景點。

北水局2月可以賞櫻花，3月有杜鵑，4月流蘇，5月油桐花，兩個辦公室區塊之間還有羊蹄甲花，其中流蘇數量最多，盛開時遊客也跟著增加。大草坪外面的文化路一直到大馬路中正路，龍潭、石門水庫多家著名活魚餐廳都在這裡，雖然正值防疫期間，不過每家餐廳都有饕客或三五好友、家人利用平日或假日聚餐嘗美食。

桃園市政府風景處理表示，除了北水局前大草坪，桃園市蘆興南路靠近桃園區中正北路的1之16號埤塘也有80多棵高4、5公尺以下的流蘇環繞埤塘生長，其他像虎頭山生態公園、大溪老街旁的中正公園、復興區角板山台地、東眼山森林遊樂區都都有流蘇，但是數量不多。

北水局外面的大榕樹也是奔放生長。記者鄭國樑／攝影。
北水局外面的大榕樹也是奔放生長。記者鄭國樑／攝影。
桃園市蘆竹區1-16號埤塘一圈1.2公里，沿著埤塘種了8、90棵高矮大小不等的流蘇。記者鄭國樑／攝影。
桃園市蘆竹區1-16號埤塘一圈1.2公里，沿著埤塘種了8、90棵高矮大小不等的流蘇。記者鄭國樑／攝影。
流蘇很吸睛，幾乎每位賞花者都會記拍照。者鄭國樑／攝影。
流蘇很吸睛，幾乎每位賞花者都會記拍照。者鄭國樑／攝影。
北水局預估流蘇花期可以到4月。記者鄭國樑／攝影。
北水局預估流蘇花期可以到4月。記者鄭國樑／攝影。
北水局大草坪有15棵流蘇。記者鄭國樑／攝影。
北水局大草坪有15棵流蘇。記者鄭國樑／攝影。

石門水庫 櫻花季 大溪老街

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