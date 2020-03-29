疫情當前看護工要回國傷腦筋 建議續聘或承接在台移工

新冠肺炎疫情全球都拉警報，家中移工（家庭看護工）到期或是要回國要怎麼辦呢？

苗栗市林姓市民向苗栗縣政府勞動及青年發展處反映，家中聘僱的印尼家庭看護工5月到期，因疫情關係，各國採取越來越嚴格管制做法，擔心看護工因此卡住在台灣，開始準辦申辦相關手續，引進新的看護工，也可能受疫情影響，難以順利銜接，眼看聘僱許可將到期，新看護工尚沒有底定，可能的空檔期讓家人很困擾。

勞青處處長彭德俊表示，類似案例應該不在少數，新冠肺炎疫情當前，台灣目前的政策是移工一出一進，也就是原移工出國前，不得引進新聘僱移工，且申請新聘僱移工，必須檢具居家檢疫計畫書，要求遵守台灣指定居所檢疫14天等相關規定，雇主及仲介業者都要傷腦筋。

勞青處建議暫緩引進移工，承接在台等待轉接或續聘移工，降低防疫風險，此外，也可以彈性延長在台工作年限，勞動部規定移工在台工作年限於3個月內，家庭看護工14年，其他類別12年，雇主得於原聘僱許可屆滿日前後14天內，檢附申請書及相關文件，申請3個月聘僱許可，期間視疫情狀況適時延長調整。