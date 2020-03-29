桃園市青年諮詢委員會線上交接：有想法就勇敢去做
今天是329青年節，桃園市政府105年3月29日青年節成立第1屆桃園市青年諮詢委員會，今年是第3屆，每一屆有39位青年諮詢委員，來自不同年齡層、不同學經歷背景的青年，傳達青年世代的心聲，並肩負市府與青年溝通橋樑的角色。
青年諮詢委員任期2年，原本選在3月29日交接和成果展，因為疫情影響，今天交接、感言全部採線上活動。
第2屆青年諮詢委員會更在任期期滿交接之際，共同發表「桃園青年宣言」，內容以多元族群文化融合、社會福利及環境衛生、創新創業、文化教育及國際交流等5大主軸，期待桃園城市發展重視多元族群文化、公平正義、在地經濟及教育、科技創新、國際觀政策等面向。選在青年節正式發表宣言，也以此鼓勵第3屆委員傳承此精神。
就讀法國Université de haute Alsace政治系邱麗庭委員提到，回顧過去2年參與桃園市青年諮詢委員會的歷程，透過參訪桃園的各個角落與意見的交流，激盪出不同的火花，期許未來的青年諮委員能帶給桃園更多不一樣的可能。
臺灣師範大學工業教育研究所學生賴佩芸委員表示，在青諮會上認識許多有想法的桃園青年，彼此意見交流、討論議題，擴展認識各個領域專業人士，累積不同經驗且從中獲得成長。擔任異化城市藝術總監李佩玲委員則認為，青諮會為培育青年參與公共政策與發展，以青年的視角提出建言與公部門對話。
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