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桃園防疫計程車隊上路 鄭文燦：全天候載送醫院往返

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市防疫計程車隊成立上路，運用機場防疫計程車400輛車隊，24小時服務桃園市居家隔離、檢疫者就醫、返家需求。記者曾增勳／翻攝
桃園市防疫計程車隊成立上路，運用機場防疫計程車400輛車隊，24小時服務桃園市居家隔離、檢疫者就醫、返家需求。記者曾增勳／翻攝

桃園市政府成立桃園市防疫計程車隊今天上路，運用桃園機場防疫計程車400輛車隊，24小時服務桃園市居家隔離、檢疫者需求，強化防疫能量，市長鄭文燦今天下午表示，桃園市防疫計程車隊上路，市府每趟補助司機3500元，提供林口長庚、衛福部桃園醫院等全市11家責任醫院防疫窗口，讓居家檢疫民眾就醫或返家需求有安全交通方式。

市府交通局因應桃園防疫需求，成立桃園市防疫計程車隊上路，今起已有多位居家檢疫者尋求醫院看診、返家往返服務，局長劉慶豐說，市府之前成立400輛桃園機場防疫計程車隊服務，載送居家檢疫者從最高一天5、6趟車次，到如今一天不到2趟車次，有餘力再服務桃園市居家檢疫者需求，成為桃園市防疫計程車隊。

鄭文燦表示，桃園市防疫計程車隊，必須每一趟次做好全車消毒、更換口罩，口罩也要做好消毒，每趟補助3500元，採取24小時服務，針對全市11家責任醫院提供居家檢疫者就醫需求，目前以林口長庚、衛福部桃園醫院需求最大，希望透過防疫計程車隊強化全市防疫能量。

劉慶豐表示，桃園市防疫計程車隊以載運桃園居家隔離、檢疫者為主，桃園的居家檢疫者檢疫結束，向衛生局申請後由衛生局通知車隊載送調派，若居家檢疫者無發燒或呼吸道症狀前往醫療院所就醫、或從醫院返家，11家責任醫院認證通報，車隊才會出車載運，或載送到防疫旅館住宿。

桃園市長鄭文燦（見圖）宣布桃園市防疫計程車隊上路，運用機場防疫計程車400輛車隊，24小時服務桃園市居家隔離、檢疫者就醫、返家需求。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布桃園市防疫計程車隊上路，運用機場防疫計程車400輛車隊，24小時服務桃園市居家隔離、檢疫者就醫、返家需求。記者曾增勳／攝影

計程車 居家檢疫 桃園機場 鄭文燦

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