泰女入境居家檢疫趴趴走 苗栗罰她30萬元

一名泰國女子入境居家檢疫期間，3月22日搭男性友人車子從苗栗縣到台北市，9個多小時才回住所，苗栗縣政府衛生局今天依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰30萬元，也是苗栗縣第2件趴趴走開罰30萬元的案例。

新冠（武漢）肺炎肆虐，但還是有居家檢疫、居家隔離對象趴趴走，苗栗縣至目前開罰6案，今天最新一案是泰國女子3月18日以觀光名義入境，指定住所居家檢疫14天，還沒有期滿，3月22日搭乘友人的轎車到台北市辦私事，居家檢疫綁定手機發報異常，員警循線趕到不見人影。

泰女9個多小時後回住所，警方等她回來，通報衛生局，她離開指定住所6個小時到24小時間，衛生局今天裁罰30萬元，因觀光簽證4月1日到期，衛生局同步移請行政執行署、移民署，分別強制執行及管制出境。

苗栗縣還有1件開罰30萬元案例，一名年輕男子居家檢疫期間搭白牌車到KTV酒店消費，防疫手機發報異常，警方循線查獲，罰鍰明天到期，如果仍未繳納，將移送行政執行署強制執行，另4件都於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」2月25日實施前發生，情節也相對輕微，各裁罰1萬元都已完納。