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竹縣府峨眉鄉經費到手 「地方創生」改造十二寮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣府交旅處今宣布，已協助鄉公所成功爭取內政部營建署前瞻109年城鎮之心計畫，將對十二寮入口與臨時停車空間興闢進行整體規劃改造。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府交旅處今宣布，已協助鄉公所成功爭取內政部營建署前瞻109年城鎮之心計畫，將對十二寮入口與臨時停車空間興闢進行整體規劃改造。圖／新竹縣政府提供

新竹縣峨眉鄉風景優美，鄉公所近年推動「地方創生」發展，據點包括免費商店、時光村主題館等；新竹縣府交旅處今宣布，已協助鄉公所成功爭取內政部營建署前瞻109年城鎮之心計畫，將對十二寮入口與臨時停車空間興闢進行整體規劃改造，總計面積約2.4公頃，總經費450萬元，希望能有效推動地方特色經濟發展。

縣長楊文科說，地方創生精神為「政府與民間合作」，政府施作前期基礎設施後於地方導入商機，促使民間願意投入資源，並自發性維護，國發會自民國108年起推動「地方創生國家戰略計畫」，峨眉鄉於今年初獲得支持，希望能藉地方特色振興偏鄉經濟與生機。

交旅處指出，峨眉鄉面臨少子化、人口老化等問題，為讓城鎮復甦活化，吸引年輕人返鄉，鄉公所整合社區參與意見，包括湖光村村長、湖光村社區發展協會、十二寮休閒商圈協會、地方創生公司團體等，希望推動「地方創生」發展，由於十二寮閒置土地皆為私有地，初步經盤點，並會同十二寮休閒商圈協會、私有地地主協調後，達成施作時光村入口觀光服務區範圍共識，規劃入口接待空間的區位、設施、機能定位，訂定十二寮創生創業的發展方向。

交旅處表示，未來會持續規劃，爭取後續建設經費補助，朝十二寮觀光服務設施需求、入口設置觀光導覽設施、地景式遊戲區面相進行改造，並結合周圍果園與土地資源，發展農村採果趣及小農市集，整體廣場及步道綠地規劃設計也會結合地方特色，包括東方美人茶、桐花、峨眉天主堂、時光村等意象，以「時光流動」為主題，連結過去、現在與未來的時空，並搭配季節更迭時序交替的景觀變化。

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