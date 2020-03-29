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竹市府投入2億 蓋全新南寮漁產直銷中心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府與新竹區漁會攜手打造全新漁產品直銷中心，預計規劃88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食區動線，現已通過基本設計。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與新竹區漁會攜手打造全新漁產品直銷中心，預計規劃88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食區動線，現已通過基本設計。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅重視新竹漁港環境，今宣布將由新竹區漁會出資7千萬元，加上市府經費，共投入2億元攜手打造全新漁產品直銷中心，預計規劃88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食區動線，現已通過基本設計；林智堅說，待新直銷大樓完工後，才會將舊直銷大樓拆除，希望將施工對攤商造成的影響降至最低。

林智堅說，漁產直銷中心已使用近25年，因鄰近海邊相關設備易銹蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，考量修復成本與整體效益，市府決定採拆除重建方式來改造直銷中心整區環境景觀，本工程將由新竹區漁會出資新台幣7仟萬元，加上市府經費預計投入共2億元的規模進行建造，預計在民國110年底前完工。

產業發展處長張力可指出，新直銷中心以原有攤商規模興建，規劃出88攤生鮮乾貨以及15間餐廳，考量現有經營與未來營運使用管理，新直銷中心與既有營運模式不同，未來餐廳與生鮮乾貨區隔開，以避免生熟食氣味雜混，提高購物與餐飲環境衛生。另外也將設置統一的工作後台，並挑高建築物，提供簡明與寬敞的購物空間。

張力可說，未來的東大路將設置一處端景廣場，從東大路上即可遠眺新竹漁港，新的直銷中心也將搭配東大路端景，成為新竹漁港內商業重區的新地標。

產發處指出，新直銷中心的建築計畫「不間斷既有營運」，現直銷中心外部的戶外攤商將在今年9月移至目前直銷中心北側施工中的漁民市集戶外棚架，並以戶外攤商現有位址為新直銷中心基地，待完成新直銷中心後，才會拆除舊直銷中心，降低漁會攤商在施工期間造成的影響。

新竹市政府與新竹區漁會攜手打造全新漁產品直銷中心，預計規劃88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食區動線，現已通過基本設計。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與新竹區漁會攜手打造全新漁產品直銷中心，預計規劃88攤生鮮乾貨及15間餐廳，並區隔生熟食區動線，現已通過基本設計。圖／新竹市政府提供

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