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桃療防疫超前部署 模擬出現感染如何疏散應變

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃療日前舉行新冠肺炎防疫演練，模擬發現疑似感染個案時的隔離管制、清空計畫與病人分流，藉此模擬來提升全體工作人員的實戰力，做到超前布署。圖／衛生福利部桃園療養院提供
桃療日前舉行新冠肺炎防疫演練，模擬發現疑似感染個案時的隔離管制、清空計畫與病人分流，藉此模擬來提升全體工作人員的實戰力，做到超前布署。圖／衛生福利部桃園療養院提供

隨著每日疫情不斷發展，衛生福利部桃園療養院特別於日前舉行新冠肺炎防疫演練，模擬發現疑似感染個案時的隔離管制、清空計畫與病人分流，藉此模擬來提升全體工作人員的實戰力，確實做到超前布署。

桃園療養院院長邱献章帶領防疫團隊成員，演練疑似感染新冠肺炎案例，啟動緊急應變計畫的作業流程。首先召開桌上模擬演練，第一幕由防疫小組協助指標個案病房匡列接觸者採檢與風險對象造冊；第二幕接觸者一人採檢陽性，風險對象擴大採檢，接觸者與風險對象共2例陽性；第三幕委派疏散病房督導醫師擔任「疏散作業指揮官」，管控所有疏散作業。

從計畫評估、打包、疏運、安置、清潔等，以及相關人員穿戴N95口罩、手套、護目鏡、隔離衣等各項防疫裝備，其中過程也協助急性精神疾病患者應變、疏散。桃療表示，這些都是有可能發生實際狀況，因此要讓醫院員工熟練正確防疫應變作為，以確保員工及病患的安全。

邱献章相當重視該次防疫兵推演練，他說，唯有透過不斷的緊急應變狀況實兵演練，才能讓全體工作人員熟悉標準防範安全防疫措施、防護設備的使用、病人輸送動線及流程處理等，強化所有防疫布署，在遇到真實的情境時，才能穩住不會亂了陣腳及將傷害減到最低。

從計畫評估、打包、疏運、安置、清潔等，以及相關人員穿戴N95口罩、手套、護目鏡、隔離衣等各項防疫裝備，協助急性精神疾病患者應變、疏散。圖／衛生福利部桃園療養院提供
從計畫評估、打包、疏運、安置、清潔等，以及相關人員穿戴N95口罩、手套、護目鏡、隔離衣等各項防疫裝備，協助急性精神疾病患者應變、疏散。圖／衛生福利部桃園療養院提供

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