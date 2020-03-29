影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

新冠肺炎疫情持續延燒，街頭常見民眾排隊買口罩，苗栗市卻出現在排隊繳停車費景象，陳姓市民等人向聯合報系投訴，認為市公所委外公有路外停車場繳費系統太慢了以致塞車，花時間排隊，費用照樣計算，無疑是變相加價。

記者昨天上午11點半到苗栗市公所委外南苗市場（停十）停車場實測，一名婦人操作完成自動繳費機約需1分10秒，她當場抱怨停車費因排隊10元變20元，而排隊有十多人，等到繳費需要10多分鐘，至於市場尖峰時間約在上午9點到10點半之間，排隊繳費要花更長的時間。

苗栗市公所回應表示，公有路外停車場平時停車率都不高，只有在尖峰時間，加上部分民眾不熟悉繳費系統操作，也造成延遲，市公所針對繳費系統的問題，將要求廠商研究縮短操作時間，另今年8月底重新委外招標時，將要求停車場加裝1部自動繳費機。

陳姓市民等人向聯合報系投訴，公有收費的南苗市場、中正路國立苗栗農工舊校區、英才路苗栗後火車站停車場，分別臨近南苗市場、黃昏市場及英才觀光夜市，市場或夜市，都各僅設置1部自動繳費機，尖峰時間系統速度太慢，難以應付繳費，以致大排長龍，彷如買口罩的街景。