快訊

滯留秘魯55台人 外交部：第二架包機凌晨已接回

好命！ 新加坡送返國者住五星飯店隔離 享無敵海景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所委外南苗市場停車場繳費，尖峰時間常大排長龍。記者范榮達／攝影
苗栗市公所委外南苗市場停車場繳費，尖峰時間常大排長龍。記者范榮達／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，街頭常見民眾排隊買口罩，苗栗市卻出現在排隊繳停車費景象，陳姓市民等人向聯合報系投訴，認為市公所委外公有路外停車場繳費系統太慢了以致塞車，花時間排隊，費用照樣計算，無疑是變相加價。

記者昨天上午11點半到苗栗市公所委外南苗市場（停十）停車場實測，一名婦人操作完成自動繳費機約需1分10秒，她當場抱怨停車費因排隊10元變20元，而排隊有十多人，等到繳費需要10多分鐘，至於市場尖峰時間約在上午9點到10點半之間，排隊繳費要花更長的時間。

苗栗市公所回應表示，公有路外停車場平時停車率都不高，只有在尖峰時間，加上部分民眾不熟悉繳費系統操作，也造成延遲，市公所針對繳費系統的問題，將要求廠商研究縮短操作時間，另今年8月底重新委外招標時，將要求停車場加裝1部自動繳費機。

陳姓市民等人向聯合報系投訴，公有收費的南苗市場、中正路國立苗栗農工舊校區、英才路苗栗後火車站停車場，分別臨近南苗市場、黃昏市場及英才觀光夜市，市場或夜市，都各僅設置1部自動繳費機，尖峰時間系統速度太慢，難以應付繳費，以致大排長龍，彷如買口罩的街景。

其中，南苗市場停車場進、出口都在民生街，僅有雙車道，有時道路排隊等候進場汽車，影響其他車輛通行順暢，機車被迫騎在道路中間，威脅交通安全，希望有關單位正視改善。

苗栗市公所委外南苗市場停車場繳費，尖峰時間常大排長龍。記者范榮達／攝影
苗栗市公所委外南苗市場停車場繳費，尖峰時間常大排長龍。記者范榮達／攝影

口罩

延伸閱讀

亂丟口罩有多驚人?全國志工隨手拍 一停車場竟見58個

「1周只領1片…」 移民署前線缺口罩

亂丟重罰六千！ 口罩不能回收 由內向外折疊丟垃圾桶即可

亂丟口罩氾濫成災！停車場繞1圈…見到58個

相關新聞

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

新冠肺炎疫情持續延燒，街頭常見民眾排隊買口罩，苗栗市卻出現在排隊繳停車費景象，陳姓市民等人向聯合報系投訴，認為市公所委外...

竹科生活圈／小小刈包 攻占台積人的胃

新竹科學園區高效的生產力除了來自工程師認真工作，下午茶的小確幸也很重要，除了雞排、炭烤三明治、蔥油餅等，最近受歡迎的美食不僅要能解饞，還要能填飽肚子，像是好市刈包、小房子毛巾卷蛋糕、翻白眼鬆餅等，都是深受歡迎的下午茶選擇。

汰換老舊機車 竹市最多補助4.1萬

新竹市政府今年擴大辦理淘汰2行程機車、換購電動2輪車補助，淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車換購電動2輪車或7期燃油機車，每輛可獲中央及市府補助最高2萬5千元；針對低收入戶部分，竹蓮寺、關帝廟及金山寺聯手祭出歷年最高加碼補助優惠方案，最高可享補助4萬1千元。

紓困在地產業 桃園將加碼

新冠肺炎疫情衝擊各項產業，面對產業損失不斷擴大、復原期漫長，桃園市長鄭文燦昨天表示，市府將紓困列為施政重點，今天將召集各局處研商地方紓困方案，結合中央紓困方案及各公會、協會、相關產業意見，提出桃園市的緊急紓困方案。

機捷防疫 耳溫逾38℃禁搭乘

因應清明節連假疏運及防疫需求，桃園市長鄭文燦昨訪視機捷A18站及高鐵桃園站防疫措施，鄭文燦說，4月1日起台鐵、高鐵、機捷乘客體量超過攝氏38度不得搭乘，機捷全線21車站早已布設紅外線熱像測溫儀並經多次演練，防疫措施如期上路沒問題。

禁飛無人機 桃園列421處場域

無人機專章本月31日將上路，桃園市政府交通局採負面表列飛航場域，將公告421處限制無人機飛航場域，包含台鐵、高鐵沿線、高中以下學校、虎頭山創新園區及風禾、大溪中正公園與慈湖園區等，民航局專頁已更新供民眾查詢；市府強調，上路後仍會滾動檢討。

地方名人堂／陳宗賢捨政途 20年服務神明、鄉親

「人在做、天在看」，內政部三級古蹟桃園市蘆竹區南崁五福宮主委陳宗賢，公務員出身，當過鄉長、桃園縣農會總幹事，曾遇上中壢農會擠兌事件，參與縣農合併中壢農角力，經各種歷練洗禮後，如今歸於平靜，20年來在南崁信仰中心五福宮服務，是當地令人敬重的長者。

桃園無人機飛航採負面表列 421處禁飛區域出爐

無人機專章將在31日上路，備受飛友關注的飛航場域，桃園市政府交通局從善如流以負面表列呈現，並確定公告轄內421處為限制無...

在古蹟內上課 竹南國中百年禮堂將活化再利用

苗栗縣文化資產保存工作最近喜訊頻傳，竹南國中校園內的「尋常小學校禮堂」已獲文化部核定補助1100萬元進行修復及再利用工程...

親子共同防疫 新竹市三區親子館至4月底休館

因應新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染，確保大小朋友的健康，新竹市政府宣布三區的親子館自3月30日起至4月30日止休館，同...

與縣長徐耀昌23年前約定 藝術家創作巨幅中港溪風光圖

中港溪畔緊鄰南庄十三間老街、康濟吊橋旁近期完成巨幅的中港溪風光圖，這是由苗栗縣籍藝術家沙清華創作，這也是縣長徐耀昌與沙清...

竹市老舊機車汰換加碼補助 最高可領4萬1千元

新竹市政府為推動低汙染綠色運具，今年擴大辦理淘汰2行程機車、換購電動2輪車補助，96年6月30日前出廠的老舊機車換購電動...

熱門新聞

陳時中送「燒的」便當 禮輕情意重感謝第一線醫護

大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

竹市老舊機車汰換加碼補助 最高可領4萬1千元

夢幻大景在嘉義縣梅山鄉 清明賞螢親子旅遊正是時候

良田要遷建屠宰場 高雄燕巢居民強烈反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。