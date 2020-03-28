桃園無人機飛航採負面表列 421處禁飛區域出爐

無人機專章將在31日上路，備受飛友關注的飛航場域，桃園市政府交通局從善如流以負面表列呈現，並確定公告轄內421處為限制無人機飛航場域，包含台鐵、高鐵沿線、高中以下學校、虎頭山創新園區、風禾公園、大溪中正公園、慈湖園區等處，民航局專頁也已更新供民眾查詢；市府強調，實際上路後，無人機飛航場域仍會滾動檢討。

無人機專章授權機場四周以外地表高度400呎以下範圍由地方政府權管，桃園市交通局針對開放飛航場域，原本採正面表列，不過民航局顯示圖資「紅通通一片」，引來飛友、民代抗議，認為衝擊無人機產業發展，經多方溝通，最後拍板改採負面表列。

桃園市交通局指出，中央單位請市府待公告限制無人機飛航場域共113處，類別涵蓋台鐵沿線、台鐵車站、高速公路、發電站、高鐵、軍營、監獄、氣象站、國立體育大學等。

交通局也彙整府內各機關提報禁飛地點，包含299處高中以下學校、青年體驗學習園區、虎頭山創新園區、風禾公園與虎頭山公園的人口稠密區、虎頭山環保公園、大溪中正公園、慈湖園區的前後慈湖與角板山行館，主要考量遊客或使用者安全而禁飛。

其中，坐擁50公尺滾輪滑梯的桃園區風禾公園因過去曾發生有無人機干擾兒童行為，早在去年就由市府養工處公告禁飛，因此持續禁飛，再來風景區管理處提報的6處，也考量維護遊客安全而禁止，民航局網頁已經更新https://drone.caa.gov.tw/，若要在禁飛區飛無人機，須以法人、機關身分事先提出申請。