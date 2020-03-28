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在古蹟內上課 竹南國中百年禮堂將活化再利用
苗栗縣文化資產保存工作最近喜訊頻傳，竹南國中校園內的「尋常小學校禮堂」已獲文化部核定補助1100萬元進行修復及再利用工程，校方未來將規畫成多功能空間，讓學生可在「古蹟」內參與教學活動；另外著名的公館鄉出磺坑，最近也將斥資近億元動工修繕5幢歷史建築，將歷史現場活化。
竹南國中前身是日治時期大正3年 (1914)創設的竹南尋常小學校，竹南國中大門右側的禮堂已有百餘年歷史，縣府2010年公告為苗栗縣歷史建築，這幢老建物歷經時代變遷，曾扮演過禮堂、訓導處、辦公室及圖書室、保健中心等不同角色，現在校舍改建，校方暫時充作音樂班演藝廳使用。
但禮堂年代久遠，不時出現漏水等現象，室內還有蝙蝠窩，學生之前辦成果展時，還出現蝙蝠出來搶鏡頭的趣味場面；前校長胡玉燕的母校新竹女中也有一幢幾乎一模一樣的老建築，她服務竹南國中期間，這幢禮堂老舊築讓她備感親切。
竹南國中校長郭芳江說，禮堂歷史建築活化再利用工程由校方辦理，預計期程約3年，校方規畫將來營造成多功能空間，上歷史課時可到這處歷史建築內教學，也可安排上美術課或作為美展、表演藝術空間，把「使用權」還給學生，屆時可能成為縣內唯一有學生常態使用的歷史建築。
此外，縣府目前積極推動成為文化觀光亮點的公館鄉出磺坑，其中北寮有5幢日治時期的歷史建築，縣府文化觀光局向文化部爭取「歷史現場活化計畫」，將斥資9500萬元修繕，預計1年完工，動工典禮已排定4月10日舉辦，目前區內已由中油公司修繕完成的舊醫務所等歷史建築，屆時將安排成果發表及藝文展演，逐步讓老油田、老礦區重現往日的繁華時光。
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