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親子共同防疫 新竹市三區親子館至4月底休館
因應新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染，確保大小朋友的健康，新竹市政府宣布三區的親子館自3月30日起至4月30日止休館，同時也再次提醒市民朋友勤洗手，並注意身體健康情形。
社會處李季縈處長表示，三個親子館分別位於衛生社福大樓3樓、南勢社會福利館2樓及香山行政大樓1樓，主要促進親子互動和增進幼童學習成長；為提供安全及良好的共玩環境，親子入館前均設有量額溫及消毒雙手的機制。
因應疫情，自今年2月起提高相關的防疫措施，除持續落實進入館內的民眾必須量額溫、乾洗手外，並鼓勵民眾入館配戴口罩、加強環境及教玩具消毒等防疫機制，伴隨疫情變化，避免群聚感染，自3月起已暫停館內課程及各項活動，以落實避免群聚的防疫工作。
社會處表示，親子館於休館期間，工作人員將持續針對館內各項教玩具與空間進行消毒與清潔，未來將配合疫情調整重新開館時間與各項活動內容，對於已預約4月份入館的民眾，也會由工作人員以電話或電子郵件方式通知休館訊息。有關親子館各項最新資訊，家長可隨時追蹤社會處FB粉絲頁、各區親子館FB粉絲頁或電洽社會處婦女兒童少年福利科，專線電話03-5352102。
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