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與縣長徐耀昌23年前約定 藝術家創作巨幅中港溪風光圖

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
藝術家沙清華創作的中港溪風光。圖／苗栗縣政府提供
藝術家沙清華創作的中港溪風光。圖／苗栗縣政府提供

中港溪畔緊鄰南庄十三間老街、康濟吊橋旁近期完成巨幅的中港溪風光圖，這是由苗栗縣籍藝術家沙清華創作，這也是縣長徐耀昌與沙清華23年前的約定。沙清華說，當時縣長徐耀昌任頭份鎮長，請他設計苗栗中港溪風光圖，想將圖彩繪在頭份街道牆上，後來因道路安全考量放棄，原以為此事作罷，沒想到縣長仍謹記此事，這幅中港溪風光彩繪圍牆今年3月完工，讓更多人認識中港溪畔四季風貌。

沙清華說，縣長還記得23年前約定「一諾千金，重承諾的男子漢」。他原以為此事當時不了了之，近幾年在文觀局公開場合遇到縣長，縣長至少公開提起3次，之後縣府團隊付諸實行，感謝中油補助經費。

沙清華說，當初創作「中港溪風光圖」成為他人生首次個展邀請卡封面，首次個展在1997年10月舉行，這次創作「中港溪風光圖」以23年前創作為原型，融入春夏秋冬，描繪中港溪畔鄉鎮風貌。

中港溪是苗栗縣主要河川之一，源頭為鹿湖溪，發源於苗栗縣南庄鄉鹿場大山北坡，主流從南庄鄉經三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮，最後流入台灣海峽；中港溪流域由山而海，「中港溪風光圖」畫面由右到左，以中港溪流域呈現四季風貌。

沙清華說，第一段溪岸兩邊屬南庄鄉，右上神仙谷瀑布，是原住民賽夏族聖地；左側獅頭山山門及廟宇是佛道教名勝，對向南埔波斯菊花田與山間片片櫻花春景。第二段溪流由下方彎流而上，進入三灣郷，來到夏季著名「三灣梨」產區，果樹上掛滿結實纍纍套袋水梨，山邊綻放五月雪油桐花。 

第三段中港溪流經頭份市，沙清華說，「中石化」工廠象徵頭份是工業重鎮；右邊山區「永和山水庫」是竹苗重要供水源，山裡飄渺山嵐與點點褐黃樹葉，妝點秋季氛圍，正是微涼健行好時機。最終段從下而上中港溪，旁邊是竹南農田，黃澄澄二期稻作即將收成，而「水筆仔生態保護區」就在附近；上方集聚房子與龍鳳宮大媽祖像，說明此處自古商業鼎盛。天空中由左而右的候鳥，代表秋收冬藏的節令將至。

沙清華說，感謝縣長的堅持、畫願彩繪工坊施作與中油的贊助，完成23年前的約定。彩繪牆面尺寸41.23Ｘ3.3公尺。

藝術家沙清華（左一，手指著牆面者）向縣長徐耀昌（左二）說明中港溪風光的創作理念。圖／苗栗縣政府提供
藝術家沙清華（左一，手指著牆面者）向縣長徐耀昌（左二）說明中港溪風光的創作理念。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣藝術家沙清華創作中港溪風光圖，將水墨畫彩繪到圍牆上，認識中港溪畔四季風貌。圖／沙清華提供
苗栗縣藝術家沙清華創作中港溪風光圖，將水墨畫彩繪到圍牆上，認識中港溪畔四季風貌。圖／沙清華提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）謹記著與藝術家沙清華（右三）23年前的約定，中港溪風光彩繪在圍牆上，讓更多人看見中港溪畔四季風貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）謹記著與藝術家沙清華（右三）23年前的約定，中港溪風光彩繪在圍牆上，讓更多人看見中港溪畔四季風貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）謹記著與藝術家沙清華（右三）23年前的約定，中港溪風光彩繪在圍牆上，讓更多人看見中港溪畔四季風貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（左三）謹記著與藝術家沙清華（右三）23年前的約定，中港溪風光彩繪在圍牆上，讓更多人看見中港溪畔四季風貌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣藝術家沙清華在1997年舉辦人生首次個展，當時邀請卡封面就是中港溪風光水墨創作。圖／沙清華提供
苗栗縣藝術家沙清華在1997年舉辦人生首次個展，當時邀請卡封面就是中港溪風光水墨創作。圖／沙清華提供

南庄 苗栗縣 徐耀昌

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