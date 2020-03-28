桃市擬祭加碼紓困方案 協助在地產業共度難關
桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議時表示，新冠肺炎疫情衝擊各項產業，面對產業損失不斷擴大、復原期漫長，市府將紓困列為施政重點，明天將召集各局處研商地方紓困方案，結合中央的紓困方案及各公會、協會、相關產業意見，提出桃園市的緊急紓困方案。
鄭文燦說，行政院已陸續公布600億元紓困方案及第2波400億紓困方案，包括延緩繳稅與直接補貼兩大類別，紓困要成為「及時雨」，桃園的紓困方案將在綜整完畢後盡速上路，並進行滾動式檢討，實質協助產業復甦。
鄭文燦指出，因應疫情延燒，影響民眾消費習慣，近期前往餐廳用餐人數驟減，選擇外送服務及在家下廚的比例相對提高。市府農業局、市農會及果菜公司，將充分利用防疫期間，結合「宅經濟」，把桃園在地、當季的農特產品與各大通路廠商結合，加強行銷力度。
目前市府已建立蔬菜箱銷售平台，期能利用全市約5千個大樓社區，進行推廣、團購，讓民眾可以在家做菜，享受到在地、當季最好的蔬菜，市府農業局將規畫以獎勵金方式，鼓勵農會大力推廣在地特色產品及伴手禮，增加自主財源。
為防止疫情擴散，市府已初步完成實名制洽公規畫，原則上優先採用市民卡進行實名刷卡登記，避免書寫費時造成人流堵塞，針對未攜帶市民卡或無市民卡的民眾，則使用身分證條碼刷卡登記，以利掌握進出紀錄，市府秘書處將針對動線複雜或人流較多的辦公處所，依序匡列實施順序。
鄭文燦也要求教育局了解各縣市目前針對補習班及課後照顧班的稽查做法，他說，現階段的稽查重點是要求防疫到位，詳實查核補習班及課後照顧班在防疫對策上是否達標。
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