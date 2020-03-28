桃市擬祭加碼紓困方案 協助在地產業共度難關

桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議時表示，新冠肺炎疫情衝擊各項產業，面對產業損失不斷擴大、復原期漫長，市府將紓困列為施政重點，明天將召集各局處研商地方紓困方案，結合中央的紓困方案及各公會、協會、相關產業意見，提出桃園市的緊急紓困方案。

鄭文燦說，行政院已陸續公布600億元紓困方案及第2波400億紓困方案，包括延緩繳稅與直接補貼兩大類別，紓困要成為「及時雨」，桃園的紓困方案將在綜整完畢後盡速上路，並進行滾動式檢討，實質協助產業復甦。

鄭文燦指出，因應疫情延燒，影響民眾消費習慣，近期前往餐廳用餐人數驟減，選擇外送服務及在家下廚的比例相對提高。市府農業局、市農會及果菜公司，將充分利用防疫期間，結合「宅經濟」，把桃園在地、當季的農特產品與各大通路廠商結合，加強行銷力度。

目前市府已建立蔬菜箱銷售平台，期能利用全市約5千個大樓社區，進行推廣、團購，讓民眾可以在家做菜，享受到在地、當季最好的蔬菜，市府農業局將規畫以獎勵金方式，鼓勵農會大力推廣在地特色產品及伴手禮，增加自主財源。

為防止疫情擴散，市府已初步完成實名制洽公規畫，原則上優先採用市民卡進行實名刷卡登記，避免書寫費時造成人流堵塞，針對未攜帶市民卡或無市民卡的民眾，則使用身分證條碼刷卡登記，以利掌握進出紀錄，市府秘書處將針對動線複雜或人流較多的辦公處所，依序匡列實施順序。