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竹市老舊機車汰換加碼補助 最高可領4萬1千元
新竹市政府為推動低汙染綠色運具，今年擴大辦理淘汰2行程機車、換購電動2輪車補助，96年6月30日前出廠的老舊機車換購電動2輪車或7期燃油機車，每輛車可獲中央及市府補助最高2萬5千元。
針對低收入戶部分，竹蓮寺、關帝廟及金山寺聯手祭出歷年最高加碼補助優惠方案，最高可享補助4萬1000元，市府環保局指出，全市8家A級機車排氣檢驗站提供低收入戶汰舊換購7期燃油機車、新車前5000公里免費換機油服務，補助期限追溯至今年1月1日，有意願辦理老舊機車汰舊換購的民眾，請盡速申請。
市長林智堅說，新竹市有許多機車族，市府近年積極推出各種加碼補助，希望吸引市民踴躍更換「低耗能、低汙染、低噪音、低花費」的綠色運具，一同珍惜地球。
環保局指出，今年祭出520萬元持續辦理汰換老舊機車補助，配合中央政策首度將96年6月30日前出廠的老舊4行程機車納入加碼補助對象，只要108年底前設籍竹市的老舊機車，汰舊換購電動2輪車或7期燃油機車，每輛可獲得中央及市府加碼補助9000元至2萬5000元。
環保局指出，也有企業用行動響應市府推動綠色運具政策，如光陽公司及中華汽車公司就針對市民汰舊換購該廠牌，各提供50個名額，每輛再加碼2000元補助金，民眾可好好把握！
為照顧弱勢，環保局攜手竹蓮寺、關帝廟及金山寺，祭出歷年最高加碼補助優惠方案，讓低收入戶最高可享補助4萬1000元，全市8家A級機車排氣檢驗站也響應活動，提供低收入戶汰舊換購7期燃油機車，新車前5000公里免費換機油服務。
環保局長江盛任說，目前全市2行程機車僅餘6419輛，占機車總數2.4%，為服務民眾，全市82家機車排氣檢驗站都可協助申請及送件服務，詳情可電洽03-5368920轉2014、2002。
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