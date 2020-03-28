清明4天連假 苗栗警分局採取交通疏導措施

清明節4天連續假期下周四將展開，苗栗警分局轄內的苗栗、頭屋、公館、銅鑼及三義5個鄉鎮市風景區多，每逢連假都湧入大量人車，部分路段容易造成壅塞，警分局針對清明連假加強交通疏導措施，提醒民眾注意配合。

苗栗警分局指出，轄區國道1號共有4處交流道，由北至南為頭屋、公館、銅鑼及三義交流道，另外還有台72線東西向快速公路、台6線及台13線省道等聯外道路及樞紐要道，交通流量驚人。

風景區方面，三義鄉為國際慢城，遊客經常造訪鄉內各名勝古蹟及觀光景點、地方特色產業，包括廣盛老街3D彩繪階梯、木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、西湖渡假村、鯉魚潭水庫、130線雙潭及舊山線休閒農業園區、九華山大興善寺、佛頂山朝聖寺等，每逢連假必湧入大量車潮，因此分局特針對三義、銅鑼地區風景遊憩區、觀光景點等較易壅塞道路加強交通疏導規劃。

三義地區易壅塞路段 (台13線從130線至三義交流道段)實施管制措施如下，三義木雕博物館：台13線北上左轉進入130線易壅塞，建請直行至下一路口 (八股路)左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行； 台13線南下維持現狀(可右轉130線往木雕博物館)。

勝興車站及龍騰斷橋：三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口 (南管制哨)，循原路或深水農路經130線離開；三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口 (北管制哨)，可循原路折返避開車流。

銅鑼地區易壅塞路段 (台72線轉溝水匝道至客屬大橋段)：因應國道1號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客都使用這處交流道，尖峰時段為下午2點至6點，這處路口號誌每逢例假日在此時段改為「輪放3時相」管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左彎車輛影響主流車流。

台72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗警分局長賴銘助表示，分局期前已妥善規劃交通疏導措施及落實向員警勤前教育，請用路人遵守警方交通管制，並呼籲鄉親聚會飲宴時能先「指定駕駛」，遵守酒後不開車，牢記酒後開車風險高也是違法的行為，只有「指定駕駛最安心」、「代客叫車最貼心」、「拒絕酒駕最順心」，預祝鄉親假期愉快，行車平安順暢。