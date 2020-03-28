新竹縣博愛國中 全國中等學校五人制足球賽奪佳績

新竹縣足球運動近年來蓬勃發展，縣內中小學成立了70支足球隊，其中成軍6年的博愛國中足球隊表現亮眼，日前在108學年中等學五人制足球錦標賽中，踢出國男組亞軍及國女組季軍的佳績。

博愛國中足球教練劉祥興表示，足球運動必需手腳並用，尤其腳的靈活度要高，賽場中選手必需在短時間內反應、判斷，並作出決定。博愛國中五人制足球隊共有13人，其中男生7人、女生6人，隊員們每天早上7點就到學校練球，反覆練習進攻、攔截對手、防守、盤球等個人技術，也訓練團隊默契，若有比賽連假日都需練球，期望能獲得好成績為學校、為新竹縣爭光。

博愛國中女足隊長劉芷綾說，為了這次比賽從寒假開始集訓，年初四就回到運動場習，中間還進行移地訓練，努力這麼久獲得好成績，覺得很高興，她也說練球雖然累，但未來還是會繼續踢球。

男足隊長彭子皓也指出，透過長期苦練、戰術、體能，在這次比賽中火力全開，得到第2名的成就感難以形容，未來希望在中等學校足球聯賽中有更好的表現。

博愛國中校長朱紋秀表示，學校是以社團方式訓練足球選手，有限的學生數要踢完全場，需要強大的體力、毅力、球技及團隊合作，加上教練用心、家長後援會協助，才能在全國賽有此亮麗的成績。

朱紋秀也感謝縣府提供世界級的第二運動場給球員訓練，而球員們認真踢球，課業也不鬆懈，家長常利用假日發起讀書會，讓足球小將課業不落下。另外，學校重視品德教育，期望透過足球運動，讓孩子能多元展能，增強自信，建立正向人生觀。